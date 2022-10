Ruud Krol en Frits Barend zien Ajax teleurstellen: ‘Tien tegengoals in twee wedstrijden, dan kun je niet verdedigen’

Beeld ANP

Oud-Ajacied Ruud Krol zag in een ‘altijd sfeervol’ Stadio Diego Armando Maradona, waar hij tussen 1980 en 1984 vier jaar speelde, een teleurstellend Ajax. “Als je tien tegengoals krijgt in twee wedstrijden, dan kun je niet verdedigen. Daar moet Ajax hard aan werken. Werken als je de bal hebt kan iedereen, maar je moet ook leren verdedigen en organiseren. En dat mis ik bij Ajax.”

Aan de bal speelde Ajax te statisch en te weinig vooruit, zegt Krol. “Ajax is op alle fronten afgetroefd, zowel in de passing als in de beweging. De man aan de bal moet altijd drie á vier mogelijkheden hebben om af te spelen. Het ging vaak terug en dat is niet des Ajax’. Vroeger ging alles vooruit.”

Krol denkt dat de ploeg lering kan trekken uit de nederlaag. “Je moet realistisch blijven: het is een team, met jonge spelers die het nu op hun boterham krijgen. Veel spelers zijn weg. Je moet ze ook de tijd gunnen om dingen te veranderen.”

‘Zo kun je niet winnen’

Frits Barend, auteur van verschillende boeken over Ajax, was bang dat de Amsterdammers na vorige week en de wedstrijd tegen Volendam zoek gespeeld zouden worden door de Italiaanse aanvalsmachine. “Godzijdank is dat na de 2-0 niet gebeurd. Maar als je ziet hoe die eerste en laatste goal vallen, dan kun je niet winnen. Ik ben Blindfan, maar bij die eerste goal moet-ie korter dekken en die laatste goal is ook niet des Blinds. En ik heb Bergwijn en Berghuis niet gezien, terwijl zij het verschil moeten maken.”

Barend ziet Napoli, dat met oogstrelend voetbal na vier zeges al is gekwalificeerd voor de knock-outfase van de Champions League, als de verrassing van het seizoen, vergelijkbaar met Ajax in het Europese successeizoen 2018-2019. “Aan de bal zijn ze geniaal, me name aan de zijkanten. Ze gaan zo makkelijk naar binnen en spelen elkaar zo makkelijk aan. Echt een prachtige ploeg om naar te kijken. Het is ontzettende pech dat Napoli in bloedvorm is. Daarom is het toch wel knap dat je terugkomt na de 2-0.”

Backs Sánchez, die de geblesseerde Rensch verving, en Bassey, die met Blind van positie had gewisseld, hadden een hele kluif aan de Napolitaanse buitenspelers Kvaratskhelia en Lozano, maar hen valt weinig te verwijten, vindt Barend. “Bassey vond ik niet zo slecht, maar als ie naar voren gaat, stokt het spel. Sanchez kun je na de terugkeer van zijn blessure niet veel kwalijk nemen.

Klaassen

Lichtpuntje was het doelpunt van Davy Klaassen, die met de 1-2 de spanning terugbracht in de wedstrijd. “Hij maakt ’m toch weer. Ik zou Klaassen elke week opstellen. Ook Francisco Conceição viel goed in met een paar aardige acties.”

Trainer Alfred Schreuder besloot wederom om ondanks de achterstand niet te wisselen in de rust. “Achteraf had ie daar nog gelijk in, maar ik had eerder Brobbey gebracht, dat is toch de gevaarlijkste spits. Misschien moeten Kudus en Brobbey eens samenspelen.”