Russische tennisser Medvedev koestert gras, ook al is hij niet welkom op Wimbledon: ‘Ik kan er ook niets aan doen’

Daniil Medvedev tijdens zijn verliespartij tegen Cilic in de vierde ronde op Roland Garros. Beeld AFP

Wanneer journalisten hem vragen naar Wimbledon, zucht Daniil Medvedev (26) even en haalt hij zijn schouders op. “Ik kan er niets aan doen,” legt de nummer 2 van de wereldranglijst uit. “Maar het is jammer. Ik houd van Wimbledon, het is natuurlijk een heel speciaal toernooi. Qua resultaten is het grappig genoeg nog mijn slechtste grandslamtoernooi, dus ik wil er graag spelen om een betere tennisser te worden. Ik denk dat ik het potentieel heb om daar ooit te winnen.”

Na de beslissing van Wimbledon om spelers uit Rusland en Belarus dit jaar vanwege de oorlog in Oekraïne uit te sluiten, besloten de tennisbonden ATP (mannen) en WTA (vrouwen) op het grootste en bekendste grandslamtoernooi van het jaar geen punten voor de wereldranglijst uit te delen. Voor sommigen was dat direct aanleiding om in de voorbereiding enkele grastoernooien over te slaan. Zo koos Arantxa Rus ervoor het toernooi in Rosmalen te laten schieten. De 31-jarige Nederlandse heeft haar gravelseizoen verlengd.

Geen moment getwijfeld

Voor hardcourtspecialist Medvedev, die in de vierde ronde van Roland Garros door Marin Cilic werd uitgeschakeld, was dat geen optie. “Ik heb er geen moment aan getwijfeld of ik op gras zou gaan spelen dit jaar,” zegt hij. “Ik houd van tennis en ik wil spelen wat ik kan spelen, zo simpel is het eigenlijk. Het feit dat ik niet naar Wimbledon mag, verandert daar niets aan.”

Dat het grasseizoen voor hem na drie kleinere toernooien alweer voorbij is, daar wil hij niet aan denken. Aan de politieke situatie wil hij zijn vingers liever niet meer branden. Hij neemt wel de tijd om uit te leggen waarom. “Ik heb me er nu vaak genoeg over uitgesproken en wil dat eigenlijk achter me laten en me op mijn spel focussen.”

Eerder dit seizoen deed hij wel zijn mond open na de Russische inval in Oekraïne. “Als tennisser wil ik vrede over de hele wereld promoten,” zei hij toen. “Ik heb inmiddels in zoveel verschillende landen gespeeld, als junior en als prof. Het is zwaar om al het nieuws te volgen. Ik ben volledig voor vrede.”

Ondanks die kritische houding staan hij en de eveneens kritische Russische collega Andrei Roeblev tijdens Wimbledon langs de kant. Wat hij dan gaat doen? “Misschien een paar dagen vrij nemen. Of gewoon doortrainen met mijn coach en een nog betere tennisser worden.”

Plezier in grasspel krijgen

De motivatie om ook op gras de beste ter wereld te worden, lijkt bij de Russische wereldtopper, die onlangs nog een rugoperatie onderging en vlak voor Roland Garros terugkeerde in het circuit, alleen maar gegroeid. “Dit jaar speel ik drie grastoernooien en ik wil daar alles uit halen. Het is wel even wennen na gravel, want op gras stuit de bal een stuk lager. Dat is fysiek en mentaal een uitdaging, dus ben ik een paar dagen eerder naar Nederland gekomen om me voor te bereiden. Zo kan ik weer wat zelfvertrouwen opbouwen op gras en er plezier in krijgen.’’

Plezier in Rosmalen had Medvedev al eerder. Hij heeft naar eigen zeggen speciale herinneringen aan het Brabantse toernooi. “Ik pakte hier ooit mijn eerste overwinning op ATP-niveau,” vertelt hij. “Het toernooi is niet veranderd sinds de eerste keer dat ik hier kwam. Ik weet nog dat ik ook Alexander Zverev hier eens heb verslagen. Ik houd van de kalme sfeer die hier hangt en qua faciliteiten is het een van de beste toernooien om aan mee te doen.’’