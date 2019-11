Russische sporters moeten vrezen voor uitsluiting Spelen

Beeld EPA

Dat is het gevolg van een negatief advies dat een onafhankelijke commissie aan het bestuur van wereldantidopingbureau WADA heeft gegeven. Wegens aangetroffen onregelmatigheden stelt de commissie voor het Russische antidopingbureau Rusada opnieuw te schorsen. Dat zou verregaande consequenties kunnen hebben voor de deelname van Russen aan de Spelen.

Het bestuur van het WADA buigt zich op 9 december in Parijs over de bevindingen van de commissie. Het onderzoek spitst zich toe op na veel tegenwerking verkregen stalen uit het laboratorium in Moskou. Het Rusada werd in 2015 geschorst nadat grootscheeps dopinggebruik in Rusland aan het licht was gekomen.

Een van de gevolgen was dat slechts een beperkt aantal Russische sporters aan de Spelen van Rio 2016 en de Winterspelen van Pyeongchang 2018 mocht deelnemen. De schorsing werd in september 2018 onder voorwaarden opgeheven.

Dat besluit leidde tot forse kritiek, terwijl de wereldatletiekbond IAAF - tegenwoordig World Athletics - er niet over peinsde Russische atleten weer toe te laten. Het Rusada liet ook nog de termijn verlopen waarop het informatie moest delen met vertegenwoordigers van het WADA.

Neutrale vlag

Nadat die gegevens begin dit jaar alsnog waren overhandigd, volgde onderzoek waarbij meer dan 2000 urine- en bloedmonsters werden getest en meer dan 100 verdachte gevallen werden aangetroffen. Ook ontstond er twijfel over de echtheid van een aantal stalen. Er zou sprake zijn van manipulatie.

In Rio was Rusland met veel minder atleten aanwezig omdat een aantal sportbonden Russische sporters had uitgesloten. Twee jaar later in Pyeongchang kwam een beperkt aantal Russische atleten uit onder neutrale vlag.

Wanneer het WADA-bestuur het advies van de commissie overneemt en oordeelt dat het Rusada niet aan de internationale eisen voldoet, is de kans groot dat het Internationaal Olympisch Comité opnieuw een dergelijke maatregel moet nemen.

WADA’s Compliance Review Committee recommends non-compliance for RUSADA: https://t.co/HQMsoXA4ya — WADA (@wada_ama) 22 november 2019