Ruime winst op Heerenveen brengt wat rust bij Ajax

De hoog uitgevallen overwinning was meer dan welkom voor Ajax en in het bijzonder voor trainer Marcel Keizer. De opvolger van Peter Bosz is nog maar net aan zijn baan begonnen maar moest afgelopen week al vragen over een dreigend ontslag beantwoorden.



Zijn ploeg was ook wel heel slecht aan het seizoen begonnen, met een uitschakeling in de voorronde van de Europa League en maar liefst acht verliespunten in zes eredivisieduels.



Aantrekkelijk aanvalsspel

Ook in een volgepakt Abe Lenstra-stadion werd zichtbaar dat Ajax nog geen schim is van de ploeg die vorig seizoen doordrong tot in de finale van Europa League. Want Heerenveen had al met 3-0 voor kunnen staan op het moment dat Neres voor de eerste keer scoorde. Het elftal van trainer Jurgen Streppel startte met het vertrouwen dat paste bij een nog ongeslagen team in de eredivisie.



Ook zonder de geblesseerde Arber Zeneli domineerde de thuisploeg in de openingsfase met fris en aantrekkelijk aanvalsspel. Reza Ghoochannejhad en Martin Ødegaard verschenen vrij voor doelman André Onana. Kik Pierie en Stijn Schaars waren ongelukkig en raakten de paal.



Effectiever

Ajax kwam nauwelijks onder de druk uit, in weer een andere samenstelling. Maximilian Wöber startte voor het eerst in de eredivisie omdat de zieke Mitchell Dijks ontbrak. Neres en Lasse Schöne kregen weer eens de voorkeur boven Justin Kluivert en Frenkie de Jong. Neres, de Braziliaan van 12 miljoen euro, maakt zijn uitverkiezing in de slotfase van de eerste helft waar door twee keer op aangeven van Klaas-Jan Huntelaar te scoren.



Die keren dat Neres mag starten in de eredivisie is hij effectiever dan Amin Younes en Kluivert, zijn voornaamste concurrenten voor de posities op de flanken. In zeven eredivisieduels dit kalenderjaar is hij nu bij zeven treffers betrokken.



Neres liet ook het wedstrijdbeeld volledig kantelen. Want in de tweede helft bracht Heerenveen veel minder dan voor rust. Schöne (strafschop) en Wöber lieten de score nog verder oplopen voor Ajax.