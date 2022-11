‘RTL en Veronica raken voetbalrechten Champions League, Europa League kwijt aan (waarschijnlijk) Ziggo’

Beeld AFP

Woerts onderhandelt namens Talpa (Veronica) over de voetbalrechten. Het contract met de Europese voetbalbond (UEFA) loopt na volgend seizoen af. In het seizoen 2024-’25 zal Champions League- en Europa Leaguevoetbal dus op een andere zender te zien zijn.

Op welke zender dat is, is nog niet duidelijk. “Ik ben voor 99 procent zeker dat die tv-rechten naar Ziggo zijn gegaan. Die hebben dan op het hele pakket geboden: Champions League, Europa League en Conference League.” Woerts hoorde donderdag dat de tv-rechten van eigenaar verwisselen. RTL en Veronica balen van het verlies van de wedstrijden. “Dit is klote,” zei presentatrice Helene Hendriks in het programma.

Open net

Een woordvoerder van Ziggo wil nog niet bevestigen dat het bedrijf de rechten gekocht heeft. “Maar de Champions League en de Europa League zouden prachtig zijn om te hebben. We kijken reikhalzend uit naar het moment dat officieel bekend wordt gemaakt wie de rechten verworven heeft.”

Mochten de voetbalrechten inderdaad naar Ziggo gaan dan hoeft de Nederlandse kijker zonder Ziggo-abonnement niet te wanhopen. Het is in de wet vastgelegd dat wedstrijden van Nederlandse clubs in de Champions en Europa League altijd voor iedereen te zien moeten kunnen zijn. Ziggo kan in dat geval het open net gebruiken, of een samenwerking aangaan.