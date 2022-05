Roze met een oranje randje: 17 Nederlanders gaan vrijdag van start in de Giro d’Italia

De Giro van 2021, met de etappe van Verbania naar Alpe Motta. Beeld Fabio Ferrari/AP

Het talent

Uw speciale aandacht aankomende Giro voor Thymen Arensman. 22 jaar pas en bezig aan een sterk seizoen. Zijn missie: kopman Romain Bardet bij Team DSM op een ultieme manier bijstaan op weg naar een topklassering. Het Nederlandse talent en de Franse routinier kunnen het uitstekend vinden samen. Op en naast de fiets.

In de Tour of the Alps, als voorbereiding op deze Giro, reden ze de concurrentie weg. Arensman geldt als één van de grootste talenten van het Nederlandse wielrennen. Kan klimmen, kan tijdrijden. Is over zijn eigen ambities deze Giro héél bescheiden. Alles draait om Bardet. Hij wil leren en genieten, rustig doorbouwen aan zijn doel om over een paar jaar bij de beste renners ter wereld te horen. Benieuwd of dat straks, met topbenen, nog steeds zijn idee is.

De outsider

Veel Nederlanders zijn het stiekem al vergeten, maar Wilco Kelderman (31) werd vorige zomer toch echt vijfde in de Tour de France. Nu is hij terug in de Giro, waar hij in 2020 nog op het podium eindigde achter winnaar Tao Hart en zijn ploeggenoot Jai Hindley. Toen reden ze voor Sunweb, inmiddels voor Bora. Die Duitse ploeg komt met een sterk team naar deze Giro, misschien wel met het sterkste blok voor het klassement. Naast Kelderman en Hindley is daar namelijk ook nog Emanuel Buchmann.

En Kelderman? Die had met zijn val in Luik-Bastenaken-Luik een verre van ideale voorbereiding. Hij heeft dit seizoen sowieso nog geen bijzondere uitslagen gereden, maar de Giro is zijn hoofddoel. Schrijf hem nooit af, want hoe vaak Kelderman ook viel, even vaak stond hij weer op.

De blikvangers

Natuurlijk, dat zijn vanuit Nederlands oogpunt Mathieu van der Poel (27) en Tom Dumoulin (31). Die eerste heeft zijn zinnen gezet op de roze trui in het eerste weekend. Direct op vrijdag tijdens de eerste etappe ligt er een finish zoals hij wenst: bijna vijf kilometer bergop met een gemiddelde stijgingspercentage van vijf procent. Dat het menens is zagen we al op zijn Strava-account: Van der Poel trainde afgelopen week op zijn tijdritfiets, niet zijn favoriete bezigheid. Zaterdag is er een bochtige, technische tijdrit van bijna tien kilometer door het centrum van Boedapest. Hét moment voor de eerste test van Dumoulin ook. Hij gaat na alle tegenslagen en problemen van afgelopen jaren weer voor een goed klassement. Vijf jaar na zijn glorieuze zege in de Giro.

De derde kopman

Toch is Dumoulins ploeg Jumbo-Visma nadrukkelijk bezig om de verwachtingen rond Dumoulin te temperen. Het is goed beschouwd ook een groot vraagteken wat hij de komende drie weken kan. Tobias Foss (24), een groot Noors talent, werd maanden geleden al als tweede kopman naast Dumoulin naar voren geschoven. Daar is de laatste weken ook Sam Oomen (26) bijgekomen. De ploegleiding benoemt hem specifiek ook als beschermde renner.

Oomen, een goede vriend van Dumoulin, werd in de Ronde van Italië van 2018 al eens negende in het eindklassement als ploeggenoot van Dumoulin, die toen zelf tweede werd. Oomen worstelde de afgelopen jaren met blessures. Ook voor hem moet de Giro een nieuw begin zijn.

De snodeplannenmakers

Ze hebben allebei min of meer dezelfde plannen deze Giro: routiniers Bauke Mollema (35) en Wout Poels (34). Een gigantische bulk ervaring nemen ze mee. Dat moet de komende weken tot iets mooi leiden. Beiden jagen ze op een etappe in de Giro, dat zou een primeur voor hen zijn.

Ja, ze moeten ook hun kopmannen bijstaan. Voor Poels is dat de Spanjaard Mike Landa. Voor Mollema de Italiaan Giulio Ciccone. Maar ze krijgen allebei van hun ploeg de vrijheid om óók voor die ene speciale dag te gaan. Poels dagdroomt al lang van een etappezege in Italië. Eerder als luitenant van Rigoberto Urán en Chris Froome kwam het er niet van. Mollema kan zich in een bijzondere club fietsen. De club van renners die in alle grote ronden een etappe wonnen. De Tour en de Vuelta heeft Mollema al afgevinkt.

De andere tien

En wat mogen we van de andere Nederlanders verwachten? Bij DSM is ook Cees Bol van de partij. De sprinters krijgen deze Giro zo’n zes of zeven kansen. Kanttekening: DSM neemt ook de snelle Italiaan Alberto Dainese mee. Martijn Tusveld is de derde Nederlander bij DSM.

Jumbo-Visma is los van Dumoulin en Oomen opvallend oranje gekleurd. Koen Bouwman, Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden en Gijs Leemreize moeten hun kopmannen bijstaan. Die laatste vervangt de geblesseerde Chris Harper. Bij Alpecin-Fenix krijgt Mathieu van der Poel steun van één landgenoot: Oscar Riesebeek.

En dan, om het overzicht af te maken: Wesley Kreder is de Nederlandse inbreng bij Cofidis, Julius van den Berg bij EF Education-Easypost en Ramon Sinkeldam moet bij Groupama-FDJ zijn kopman Arnaud Démare aan ritzeges helpen.