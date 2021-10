Routiniers Tadic en Blind nemen Ajax bij de hand: ‘Ze weten precies wat er moet gebeuren’

Dusan Tadic (tweede van links) en Daley Blind (rechts) namen Ajax tegen PSV bij de hand in een chaotische openingsfase. Beeld ANP / ANP

De trainer van Ajax is er de man niet naar om falende spelers af te branden. Hij neemt ze bijna altijd in bescherming. Net zo min zal Ten Hag snel iemand uit zijn elftal lof toezwaaien die zich heeft onderscheiden. Hij is zuinig met persoonlijke kritiek, zuinig met complimenten. Maar ook hij wilde aan het eind van een geweldige week voor Ajax de loftrompet steken over aanvoerder Tadic en vice-aanvoerder Blind. “Ze zijn zo slim, ze weten exact wat er op welk moment in de wedstrijd wordt gevraagd. En dat kunnen ze ook nog eens technisch perfect uitvoeren. Teams waarin zij spelen, winnen vaak. Kijk naar hun cv, zeker dat van Blind: waar zij spelen, wordt gewonnen.”

De routiniers van Ajax namen hun elftal bij de hand in een belangrijke week voor de club. De aanzienlijke hoeveelheid goals en assists van de 32-jarige Tadic zijn al vaak besproken. Hij maakte gisteren tegen PSV de 5-0, zijn honderdste treffer in de eredivisie, en hij leverde twee assists. Maar veel belangrijker is dat linksbuiten Tadic en linksback Blind (31) hun elftal in twee topwedstrijden in een moeilijke en soms ronduit chaotische openingsfase vrij snel in rustig vaarwater loodsten.

“We waren onszelf niet, althans, een aantal spelers was dat niet,” had Ten Hag gezien tegen PSV. “We waren slordig, maakten foute keuzes. Waren te eager om het goed te doen en daarin maakten we fouten.”

Keeper Remko Pasveer onderscheidde zich opnieuw. Hij redde op een kopbal van Carlos Vinícius en hij pareerde schoten van Eran Zahavi en Bruma. Ajax was even in zwaar weer, maar in het oog van de storm verrichtten Blind en Tadic hun herstelwerkzaamheden. Net als tegen Borussia Dortmund, dat dinsdag ook voortvarend begon, maar moest passen toen de linkerflank van Ajax eerst de bal en vervolgens de regie opeiste.

Cool and collected

Het moet uitermate frustrerend zijn geweest voor de voetballers van PSV. Zij de kansen, Ajax het doelpunt. Vlotjes combineerden Blind en Tadic zich in de negentiende minuut naar de 1-0. De voorzet van de Serviër op Steven Berghuis was maatwerk. Niet veel later ging het balletje, tik-tak-tik, nogmaals heen en weer tussen Tadic en Blind. Die laatste lepelde de bal vervolgens heerlijk op het hoofd van Berghuis, maar de aanvallende middenvelder kopte op de rug van ploeggenoot Sébastien Haller. Tadic: “Blind is een slimme voetballer, een van de beste spelers in de opbouw. Kalm aan de bal, technisch sterk, we vinden elkaar heel makkelijk.”

Het duo, cool and collected, zorgde tegen Borussia in de Champions League al voor de 1-0 en 2-0. Tadic schreef tegen PSV kort na rust ook een tweede assist op zijn naam. Die treffer viel uit een ingestudeerde corner: Haller knikte bij de eerste paal binnen. Hij sprong hoger en had een betere timing dan de PSV’ers Marco van Ginkel en André Ramalho. Over statistieken gesproken: Haller, die ook aangever was bij de 3-0 van Antony, heeft nu in 36 wedstrijden voor Ajax 26 doelpunten gemaakt en 12 assists afgeleverd.

De 4-0 was van invaller Davy Klaassen, de 5-0 maakte Tadic zelf. Na een dieptepass van Perr Schuurs, een andere invaller, omspeelde hij doelman Joël Drommel en schoof de bal beheerst binnen.

Revanche

Ajax zocht revanche voor de pijnlijke 4-0 nederlaag eerder dit seizoen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Tadic: “Altijd mooi als dat lukt, maar we overdreven dat in de openingsfase. Ik zeg altijd: je moet spelen met een warm hart en een koud hoofd. Maar niet iedereen hield het hoofd koel.”

Centrale verdediger Lisandro Martínez was een van die spelers die zichzelf in de eerste helft af en toe voorbij liep. Onbesuisd ging de Argentijn de duels aan, aan de bal was hij onrustig. Het kwam hem kort voor rust op een uitbrander te staan van Tadic. Zodra arbiter Gözübüyük voor de pauze had gefloten, legde Tadic een arm om de schouder van Martínez. Samen liepen ze richting kleedkamer. Tadic: “Lisandro heeft een warm hart. Zeker in deze atmosfeer, in topwedstrijden, geeft hij 200 procent in elk duel. Ik zei hem: je bent slim en sterk. Soms moet je juist rustig blijven om de baas te zijn op het veld.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: