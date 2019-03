Ronaldo mist mogelijk Ajax na obsceen gebaar

De zaak wordt donderdag in Nyon behandeld. Een schorsing zou betekenen dat de Portugese sterspeler op 10 april niet mee kan doen wanneer Juventus in Amsterdam Ajax treft.



De Portugese ster maakte het gebaar (zie foto) nadat hij Juventus vanaf de strafschopstip met zijn derde doelpunt tegen Atlético Madrid (3-0) naar de kwartfinales van de Champions League had geschoten. Hij imiteerde daarmee het gebaar dat Diego Simeone, coach van Atlético Madrid, maakte na de eerste wedstrijd.



De Argentijn deed dat met zijn handen voor zijn kruis, naar eigen zeggen om te symboliseren dat zijn eigen team 'cojones' oftewel ballen had getoond. Simeone ontliep een schorsing maar kreeg wel een boete van 20.000 euro.



In Turijn maken ze zich vooralsnog geen zorgen over een mogelijke schorsing. Juventus-directeur Pavel Nedved zei vrijdag bij de loting al dat de provocatie de Portugees niet te zwaar moet worden aangerekend. "Zoiets gebeurt op het veld," zei de voormalig Tsjechisch international. "Hij deed dat omdat hij in Madrid was beledigd door de fans van Atlético.''