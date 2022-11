Ronaldo maakt zich onmogelijk met uithaal naar Erik ten Hag en Manchester United

Erik ten Hag en Cristiano Ronaldo, afgelopen augustus tijdens de wedstrijd tegen Southampton. Beeld Getty Images

De ironie ontging Cristiano Ronaldo vast, toen Alejandro Garnacho zich met een bevlieging in de slotseconden van het duel tegen Fulham (1-2) aan het publiek presenteerde. Met bravoure, snelheid en techniek bezorgde het 18-jarige talent Manchester United alsnog de zege. De Argentijn legde zo, enkele uren voor de eerste fragmenten van het interview van Ronaldo opdoken, de vergankelijkheid van topvoetbal bloot.

Clips van het saillante gesprek kwamen naar buiten op het moment dat trainer Erik ten Hag zich klaarmaakte om met de selectie een vliegtuig in te stappen. Ronaldo stelde ‘geen respect’ voor de Nederlander te hebben. De aanvaller, door griep niet aanwezig in Londen, gaf aan zich ‘verraden’ te voelen. De coach en ‘twee of drie anderen’ zouden proberen hem de club uit te werken.

Aan de vooravond van het wereldkampioenschap in Qatar kon Ten Hag zich geen beter geschenk wensen. De vreugde over de gelukkige overwinning in de laatste competitieronde voor het begin van het WK zal ongetwijfeld in één klap zijn verdwenen, maar de stunt van Ronaldo verlost hem wel van een probleem. Niet langer hoeft hij op zijn tenen te lopen om de ster te behagen. Voor CR7 lijkt er nu geen weg meer terug.

Aura van onaantastbaarheid

De lichaamstaal van de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal gaf zijn intenties al prijs, terwijl hij de ene na de andere verbale raket afvuurde – in de schijnbare overtuiging nog altijd de wondervoetballer van weleer te zijn. Ten Hag hoeft het gevecht met de Amerikaanse eigenaars niet meer aan: Ronaldo maakte zichzelf in één klap onmogelijk.

Zijn enorme aantal volgers op sociale media in combinatie met zijn commerciële aantrekkingskracht gaven hem een aura van onaantastbaarheid. Met de 37-jarige spits beschikte Manchester United over een speler voor wie sponsors de deur platliepen. De familie Glazer begreep weliswaar de grieven van Ten Hag over het gedrag van Ronaldo, maar wilde hem niet zomaar laten gaan. Na deze uitbarsting kan een vertrek in de winter niet uitblijven.

Geen tel wekte Ronaldo de indruk zich te willen schikken naar de wensen van Ten Hag. Deze zomer liet hij de voorbereiding in Thailand en Australië schieten om, volgens eigen zeggen, bij zijn dochter in het ziekenhuis te zijn. Eenmaal terug in Manchester aasde hij op een transfer naar een club die wel aan de Champions League deelnam. Toen serieuze aanbiedingen uitbleven, bood Ten Hag hem een tweede kans. Het werkte niet.

Reserve en mentor

Ten Hag gooide hem enkele weken geleden uit de selectie, toen Ronaldo in de slotminuten van het thuisduel met Tottenham Hotspur (2-0) weigerde in te vallen en al voor het eindsignaal de spelerstunnel inliep. Voor Ronaldo, niet in staat om aan de eisen van Ten Hag te voldoen, lag niet meer dan een rol als reserve, als mentor in het verschiet. Zijn onvermogen om zich hierbij neer te leggen, plaatste een tijdbom onder Manchester United.

De keuze voor zijn gesprekspartner bevestigde de geestelijke staat van Ronaldo. Piers Morgan, de voormalige hoofdredacteur van The Mirror, geeft in zijn TalkTV beroemdheden alle ruimte in ruil voor een ‘world exclusive’. Donald Trump was onder dezelfde voorwaarden aangeschoven voor de eerste aflevering, nu wilde Ronaldo zijn ‘waarheid’ verkondigen voor een onkritisch oor.

Wat Ronaldo precies beweegt om de club zo door het slijk te halen, komt mogelijk tijdens de uitzendingen van dinsdag en woensdag naar voren. De uitkomst is vermoedelijk dat Manchester United hem de helft van zijn doorlopende contract uitkeert en hem laat vertrekken. Sporting Lissabon, waar zijn carrière ooit begon, heeft de beste kaarten. Niet Ronaldo, met Portugal actief op het WK, maar Ten Hag komt in dat geval als winnaar tevoorschijn.

Het uitsparen van Ronaldo’s salaris, naar verluidt zo’n 600.000 euro in de week, biedt Ten Hag de kans om versterkingen aan te trekken. En zijn autoriteit groeit, doordat hij de strijd met een van de beste voetballers ooit in zijn voordeel beslist. Daarbij kon de timing van Ronaldo niet slechter: de supporters laven zich inmiddels aan tienersensatie Alejandro Garnacho. De man die jaren de grootste ster in het voetbal was, is nu vooral vergane glorie.