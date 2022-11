Ronaldo is gaan klagen bij de slijmbal aller slijmballen

Beeld Artur Krynicki

Een 3 voor Cristiano Ronaldo

Dus Ronaldo huilde uit bij die andere engerd, Piers Morgan, vriend van Trump, telefoonafluisteraar van professie, die nadat hij was beledigd door Private Eye-hoofdredacteur Hislop, reporters en fotografen achter hem aan joeg om modder over Hislops privéleven op te duiken. Bij die slijmbal aller slijmballen ging Ronaldo klagen over Erik ten Hag en anderen bij Manchester United. Ineens was hij Yaya Touré die huilde omdat hij geen verjaardagstaart had gekregen van Manchester City. Ronaldo voelde zich ‘verraden’ door Ten Hag en daarom respecteerde hij Ten Hag niet. De man die hem nota bene aanvoerder maakte, een paar weken nadat hij tegen Tottenham was weggelopen, de bank af, het stadion uit. Nu zou Ferguson met een verklaring moeten komen dat de speler die denkt groter te zijn dan de club, kan vertrekken. Helaas is dit de opzet is van de creep.