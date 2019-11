Ronald Koeman: ‘We zijn zelf echt wel heel kritisch’

Oranje gaat naar het EK. Reden voor feest en optimisme. Tegelijkertijd is er de worsteling met het verwachtingspatroon. Hoe hoog moet de lat liggen bij de beoordeling van dit team en de bondscoach?

Op de kolossale videomuur boven zijn hoofd blinkt nog de teamfoto van zaterdag uit de kleedkamer in Belfast. De spelers van Oranje vieren lachend dat ze naar het EK gaan. Maar de coach van dat succes zit kribbig en knorrig aan tafel.

De interland dinsdagavond tegen Estland moet een feestwedstrijd worden. Maar Ronald Koeman baalt van ‘het negatieve sentiment’ dat de EK-plaatsing omringt. Of beter: de voortdurende golfbeweging in dat sentiment.

Opportunisme

“Toen we in 2018 begonnen, was het helemaal niks met Oranje,” bitst Koeman. “Daarna win je van Frankrijk en Duitsland in de Nations League en is het alsof we wereldkampioen zijn. En nu staan we weer stil in onze ontwikkeling. Ik stoor me aan al die meningen, aan het opportunisme van analytici en oud-spelers. Waarom niet wat evenwichtiger, wat meer reëel? We zijn volgens mij bezig in een duidelijke lijn die anderhalf jaar geleden is begonnen.”

Hoe hoog mag en moet de lat liggen in de beoordeling van dit Oranje en zijn bondscoach? Koeman worstelt daar zelf ook wel mee. “Ik merkte zelf ook dat ik zaterdag baalde dat we niet de juiste keuzes maken. De laatste pass, de bezetting voor de goal; het moet nog veel beter. We zijn zelf ook echt wel heel kritisch. Maar in Nederland onderschatten we Noord-Ierland, die ploeg kan het veel landen moeilijk maken. Volgend jaar zomer bij het EK zal het allemaal dicht bij elkaar liggen. In Europa steekt niet één land er ver bovenuit.”

De nieuwe norm

In de Johan Cruijff Arena eindigt dinsdagavond het tweede interlandjaar van Koeman. Estland is de tegenstander. Koemans eerste jaar eindigde in november 2018 met een fantastische 2-0 zege tegen Frankrijk en een knappe comeback (van 2-0 achter naar 2-2) in Duitsland. “Die 2-0 tegen Frankrijk heeft een nieuwe norm gezet,” zei de bondscoach destijds. “We moeten die zo vaak mogelijk reproduceren.”

“We gaan tegen Estland iets anders doen dan tot dusver,” zegt Koeman, nu op neutrale toon. “Maar wat precies, dat ga ik hier nog niet melden.”