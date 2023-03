Ronald Koeman: ‘Wat wij willen met Oranje, dat doet Nathan Aké’

Nathan Aké in duel met Kingsley Coman. Beeld ANP / EPA

Bondscoach Ronald Koeman keek in Zeist nog maar eens terug op de ontluisterende 4-0 nederlaag vrijdag in Parijs tegen Frankrijk. Met de terugkeer van Cody Gakpo, Matthijs de Ligt en keeper Bart Verbruggen, die ziek waren, was er in elk geval iets positiefs te melden.

Koeman, geflankeerd door Manchester City-verdediger Nathan Aké, weet dat er een sterk antwoord moet volgen tegen het nietige Gibraltar morgenavond in de Rotterdamse Kuip. “We beslissen of Gakpo en De Ligt kunnen starten pas maandag,” zegt Koeman. “De Ligt was eerder beter dan Gakpo. Het is afwachten, we kunnen ze ook achter de hand houden.”

“Of de ploeg de tik heeft verwerkt, dat weet ik niet. De jongens zijn wel zelfkritisch. Er is wel iets gezegd in de nabespreking. Over de opbouw, de intensiteit van spelen en het terugschakelen. Er zat geen opbouw in en we deden niet wat we hebben getraind. Gibraltar is een totaal andere ploeg, maar wat ik zag tegen Frankrijk was tegenvallend. En ik had het ook niet verwacht. We moeten Gibraltar verslaan nu, die staan boven ons. Eerst winnen en dan veel goals maken.”

Koeman mild voor Cillesen

Het ging ook over namen en rugnummers. Het optreden van keeper Jasper Cillessen bijvoorbeeld, waar Koeman mild voor was. “Die goal uit de vrije trap, dat was wel een moeilijke bal,” zegt Koeman. “Hij was ver weg, hij had meer naar voren moeten staan. Voor de rest niet.”

Of de vroeg gewisselde Kenneth Taylor. “Die wissel was niet omdat hij de slechtste van het veld was. Dan had ik er meer moeten wisselen. Maar ik bracht Wout Weghorst en dan moest er een ‘zes’ af, dus Marten de Roon of Taylor.”

Koeman dacht na de wedstrijd even na of hij confronterend zou zijn of juist mild voor zijn spelers. “Maar na het terugkijken van de beelden had ik wel: hier kan ik niet aan voorbij,” zei Koeman. “En dan ben je gewoon confronterend. Ik praat niet veel, maar als ik iets zeg hoop ik wel dat het aankomt."

Koeman: “Wij moeten ook twee of drie keer scoren. Wijnaldum schiet op vijf meter van het Franse doel over de bal en de bal van Taylor op Memphis was niet zuiver. Anders is het raak. Berghuis had een geweldige loopactie maar neemt de bal niet goed aan.”

“Maar als ik zie hoe wij terugschakelen... Die 3-0 van Mbappé, we stonden met negen tegen vijf en onze keeper. En er valt gewoon een doelpunt. Tegen Mbappé sprinten, dat win je niet, maar er waren spelers die niet volle bak meegingen. Ook de 4-0. Een heel slecht moment van ons. Memphis verliest daar de bal na een pass van Van Dijk. Maar Malacia stond nog aan de buitenkant en Timber was niet eens in beeld. Dat kan niet.”

Aké

Koeman deelde aan een paar spelers een voldoende uit, onder wie Nathan Aké. “Zo goed en knap hoe hij zich heeft ontwikkeld. Wat wij willen, dat doet hij. Ik heb hem niet als voorbeeld genoemd maar dat ik had ik kunnen doen. Guardiola belde mij op mijn verjaardag en zei al snel: ‘Pas op met Nathan’. Dat zegt iets over hoe hij zich staande houdt. En Malen is tegen Gibraltar zeker een optie als rechterspits. Daar speelt hij bij zijn club Dortmund. Daar maken we keuzes in.”

“Het chagrijn bij mij is weg, we moeten verder. Ik zie het de wedstrijd in Parijs als iets eenmaligs. Ik heb vertrouwen in het systeem. Men moet gaan inzien wat we willen. Daar heb je trainingen en besprekingen voor. Energiek zijn kan een criteria worden om te selecteren. Straks ga ik poppetjes invullen bij de manier waarop we moeten voetballen.”

“We gaan hiermee verder, dit wordt echt beter, daar ben ik van overtuigd. Tegen Gibraltar moeten we vanaf het eerste moment volle bak, agressief na balverlies en de juiste posities innemen voor het doel. We hebben diepte nodig, zonder bal moeten er loopacties zijn. En de bezetting voor het doel. En dan wil een je een snel doelpunt.’’

Nathan Aké was uiteraard blij met de complimenten van Koeman. “Maar het was niet best, die uitslag,” zegt Aké, “maar we hebben de knop omgezet. Het helpt dat we meteen weer spelen. We hebben de wedstrijd tegen de Fransen nabesproken. Dat ging stevig. Dat moet ook. We moeten duidelijke taal praten, dat hoort erbij. Het is goed als we elkaar de waarheid kunnen vertellen. Het is gebeurd, we moeten er van leren als team maar ook individueel. Niks gaat vanzelf, niets gaat alleen maar in een rechte lijn omhoog. Ik heb niets gezegd, maar wel geluisterd. De bondscoach praat en daar wil je van leren.’’