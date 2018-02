Ronald Koeman nieuwe bondscoach Nederlands elftal

Koeman is de opvolger van Dick Advocaat, die Oranje niet naar het WK van komende zomer in Rusland wist te brengen. De verwachting is dat Kees van Wonderen en Patrick Lodewijks de nieuwe bondscoach bij de nationale ploeg gaan assisteren.



De KNVB presenteert dinsdagmiddag de gehele nieuwe technische top. Naar verwachting zitten ook Nico-Jan Hoogma (technisch directeur) en Aloys Wijnker (hoofd voetbalontwikkeling) achter de tafel. De voetbalbond wil geen namen bevestigen voor de persbijeenkomst.



Geen verrassing

De komst van Koeman naar het Nederlands elftal komt niet als een verrassing. De 54-jarige oud-international was na het vorige WK al in beeld als opvolger van Louis van Gaal. De KNVB koos toen echter voor Guus Hiddink.



De eerste opdracht van Koeman is Oranje naar het EK van 2020 brengen. De nationale ploeg ontbrak op het laatste EK in Frankrijk en mist komende zomer ook het WK in Rusland. Koeman debuteerde in 2000 als hoofdtrainer bij Vitesse. Daarvoor was hij al assistent van toenmalig bondscoach Hiddink bij het Nederlands elftal en werkte hij onder Louis van Gaal bij Barcelona.



Koeman verruilde Vitesse voor Ajax en had later Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton en Everton onder zijn hoede. Bij die laatste club werd hij in oktober vorig jaar ontslagen.