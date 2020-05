Ronald Koeman met hartproblemen opgenomen in ziekenhuis

Beeld ANP

Koeman maakt het naar omstandigheden goed. De 57-jarige bondscoach mag maandag al het ziekenhuis verlaten en neemt enkele dagen rust, zo geeft zijn management aan.

De KNVB reageerde met een kort berichtje op de eigen website, gebaseerd op de mededeling van het management van Koeman. “We wensen Ronald veel sterkte en beterschap,” voegde de voetbalbond toe.

Tijdens een hartkatheterisatie worden het hart en de kransslagaders van binnen onderzocht. Kransslagaders zijn de bloedvaten die zorgen voor de toevoer van zuurstof naar het hart. Ook kunnen verschillende metingen gedaan worden en kunnen functies van het hart worden onderzocht. Bijvoorbeeld functies van de hartkleppen, de pompfunctie van het hart en hartritmestoornissen.

Koeman is sinds februari 2018 bondscoach van Oranje. De 78-voudig international nam toen het stokje over van Dick Advocaat. Eerder was hij als trainer actief bij onder meer Ajax, PSV en Feyenoord.