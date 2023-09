Ronald Koeman kiest voor Mark Flekken als eerste doelman Oranje: ‘Hij heeft het verdiend’

Keepers Andries Noppert (l), Mark Flekken, Bart Verbruggen (r) met keeperstrainer Patrick Lodewijks en bondscoach Ronald Koeman tijdens de training van het Nederlands elftal. Beeld ANP

Koeman verklaarde zijn keuze voor Flekken op de persconferentie in aanloop naar het duel met Griekenland. “Ik vind dat hij dat verdient, op basis van een lange periode en omdat hij fit is. Andries heeft een geweldig WK gekeept, maar is een tijdje geblesseerd geweest. Bart wordt een geweldige keeper en hij mag het gaan laten zien, maar voor morgenavond kies ik voor Mark.”

Flekken krijgt de voorkeur boven Andries Noppert van Heerenveen en Bart Verbruggen van Brighton & Hove Albion. Flekken verkaste afgelopen zomer van SC Freiburg naar Brentford, waar hij vaste waarde is. De dertigjarige keeper stond tot dusverre vier keer onder de lat bij Oranje. Tijdens de Nations League-eindronde in juni koos Koeman nog voor Feyenoord-doelman Justin Bijlow, die momenteel kampt met een polsblessure.

Individuele kwaliteiten

Koeman is benieuwd naar hoe zijn ploeg zich gaat verweren tegen Griekenland. “Ze kunnen goed verdedigen en hebben veel snelheid voorin. Bovendien hebben ze echt een geweldige aanvallende middenvelder,” doelde hij op Anastasios Bakasetas van het Turkse Trabzonspor. “Ze hebben best wel individuele kwaliteiten. Het zegt voldoende dat ze met tien man tegen Frankrijk in de wedstrijd bleven.” Griekenland verloor dat duel met 1-0.

Achter de positie op het middenveld naast Frenkie de Jong staat het grootste vraagteken. “Daar hebben we nog wel wat keuzes en de meeste concurrentie,” aldus Koeman, die nog niet wilde zeggen voor wie hij gaat kiezen. De Jong, die eveneens aanschoof voor de persconferentie, drukt zijn wens in ieder geval niet door. “Als ik ernaar gevraagd word, geef ik wel mijn mening. Maar het is niet zo dat ik naar de bondscoach toe ga en zeg: dit wil ik.”

Het Nederlands elftal speelt donderdagavond om 20.45 uur tegen Griekenland. Zondagavond gaat Oranje op bezoek bij Ierland. Het Nederlands elftal heeft na twee duels drie punten in de kwalificatiepoule. Griekenland staat op zes punten, koploper Frankrijk heeft na vier duels de volle buit van twaalf punten te pakken.