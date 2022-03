Ronald Koeman: ‘Je zult mij voorlopig niet in Camp Nou zien’

Ronald Koeman op de bank tijdens de voorbereiding, september 2020. Beeld REUTERS

Valencia-Barcelona 1-4. Napoli-Barcelona 2-4. Barcelona-Athletic Bilbao 4-0. Het heeft lang geduurd, maar Barça is weer een beetje gaan draaien. Ronald Koeman ziet niet elke wedstrijd van zijn laatste club, maar hij kán er in elk geval weer naar kijken, op televisie, mits hij zin en tijd heeft. Niet zoals drie, vier maanden geleden, kort na zijn ontslag eind oktober. “Toen deed het pijn, was het nog veel te vers. Nu kan ik wel weer kijken,” vertelt hij. Hoewel: “Vanaf het terras van ons appartement zie ik het stadion liggen en dan word ik er toch steeds weer aan herinnerd.”

Wanneer hij op wedstrijdavonden van die twee kilometer afstand het licht boven en in Camp Nou ziet branden, gaan de gedachten onvermijdelijk terug naar zijn laatste avond daar – volle bak tegen Real Madrid, de enige uitverkochte thuiswedstrijd die hij wegens de coronaberperkingen in vijftien maanden meemaakte – en hoe graag hij zijn werk had afgemaakt.

Bent u sinds uw ontslag nog in het stadion geweest?

“Je zult mij voorlopig niet in Camp Nou zien, dat kan ik nog niet. Niet met deze voorzitter: ik kan niet doen alsof er niets is gebeurd. De tijd die de nieuwe trainer Xavi heeft gekregen, was mij niet gegund, dat vind ik nog steeds pijnlijk. Ik zat met al die geblesseerden. Nu is Pedri weer fit, Dembélé... Dat zie je allemaal terug.”

Het heeft wel een tijd geduurd voor de ploeg onder Xavi zijn draai vond.

“Hij kampte in het begin met hetzelfde probleem als ik: veel geblesseerde spelers, een smalle selectie. Elke trainer heeft tijd nodig, en ook geduld van de leiding. Xavi heeft dat gekregen. En versterkingen. Hij heeft er drie aanvallers bij gekregen, Ferran, Adama en Aubameyang. Dat zou ik ook wel hebben gewild. Maar ik ben voor de club blij dat het nu beter gaat, en voor de spelers. Het is mooi om Frenkie weer ouderwets goed te zien voetballen, hij heeft zó veel kwaliteit.”

Onder u vertrokken er juist spelers, en niet de minste: Suárez, Messi, Griezmann...

“Als ik mezelf iets verwijt, is het dat ik misschien te vaak in het belang van de club heb gedacht en niet aan mezelf, aan wat ík wilde. Of nodig achtte. Het was op aandringen van de clubleiding dat ik instemde met het vertrek van sommige spelers, om zo de financiën iets op orde te krijgen. Maar als je daarna ziet dat ze iemand aantrekken voor 55 miljoen (Ferran Torres van Manchester City, red.), kort nadat ze Messi lieten gaan... Dan vraag je je toch af of er niet meer aan de hand was. Waarom moest Messi weg?”

Zijn er dingen die u nu anders zou doen?

“Nee, ik denk nog steeds dat ik heb gedaan wat ik moest doen. Kijk, ik was gewoon niet de trainer van Laporta, klaar. Vanaf het moment dat ik hem ontmoette nadat hij de verkiezingen had gewonnen, had ik dat gevoel al. Er was geen klik. Die nodige steun van bovenaf ontbrak.”

Dat leidde, na een serie slechte resultaten, eind oktober uiteindelijk tot het ontslag van de trainer. In de documentaire, geproduceerd door Captains Studio in samenwerking met Wasserman, het agentschap van Rob Jansen dat Koeman vertegenwoordigt, beschrijft de oud-bondscoach gedetailleerd hoe hij zijn laatste dagen bij de club beleefde.

Toevallig had hij een cameraman in de auto toen de trainer, met zijn vrouw Bartina naast zich, na afloop van de thuisnederlaag tegen Real Madrid door jonge supporters werd belaagd – indringende beelden en geluiden van de gekte op straat, de klappen op de auto, de massaal filmende telefoons. “Zoiets had ik nog nooit meegemaakt, ik had het ook helemaal niet bij Barcelona verwacht.”

Vier dagen later viel het doek, na een 1-0 nederlaag bij Rayo Vallecano. Koeman verhaalt in Força Koeman uitgebreid over de ‘één, anderhalve minuut’ waarin hij op de terugreis, in het vliegtuig, werd ontslagen. “Als ze me echt een legende van Barcelona vonden, hadden ze me toch anders moeten behandelen. Het gebrek aan respect heeft me ook een tijd pijn gedaan.”

De dag na uw ontslag zei u tegen uw zoon Tim: ‘We gunnen Barcelona het allerbeste, de club is belangrijker dan wie dan ook.’

“Ja, het zal ook altijd mijn club blijven. En we blijven in Barcelona wonen. Wie weet ga ik er ooit nog eens aan het werk, het heeft geen zin in wrok te blijven omkijken, of alle schepen achter je te verbranden.”

Geen spijt gehad dat u Oranje verruilde voor dit onzekere avontuur?

“Nee, ik heb geen moment gedacht dat ik hier niet in had moeten stappen. Ik wilde dit echt graag doen.”

Bartina zegt dat dat ze blij is dat ze haar man weer terug heeft, Debby dat ze haar vader weer heeft.

“Ze hebben me weinig gezien in die tijd. De stress en de druk waren enorm, dat heeft wel invloed op je. Door het gebrek aan vertrouwen van de leiding wist ik dat alleen positieve resultaten me konden redden, elke week weer. Dat gemiste kansen of een tegendoelpunt doorslaggevend konden zijn. Ik beschouw die laatste maanden als de zwaarste periode ooit uit mijn carrière.”

Heeft u er niet aan gedacht de eer aan uzelf te houden? Maar afzien van het salaris dat de club u nog schuldig was?

“Nee. Het is mij nooit om het geld te doen geweest. Ik wilde per se als trainer slagen bij Barcelona, daar alles aan doen. De vorige voorzitter, Bartoméu, bood me een contract van één seizoen aan omdat er het jaar erop een nieuwe president zou worden gekozen. Dat weigerde ik, ik ging Oranje niet verlaten voor zo’n onzekere, korte verbintenis, dus werden het twee jaar. Maar Laporta wilde er toch vanaf omdat ik niet door hem was aangesteld. En dat terwijl hij me wel duizend keer heeft gezegd dat Xavi ook niet zijn trainer zou worden omdat die de ervaring miste. Maar hij had een schild nodig, iemand om zich achter te verschuilen.”

U wordt deze maand 59. Te jong om als pensionado in Barcelona te gaan leven?

“Ik geniet nu wel van het leven, relaxed, weg van de stress. Golfen, met Bartina maak ik veel reisjes. Nog een club? Ik heb met Rob Jansen afgesproken dat we deze zomer gaan kijken wat de mogelijkheden zijn, of er iets interessants tussen zit. Iets leuks.”

Het derde seizoen van Força Koeman is vanaf vandaag te zien bij Videoland.