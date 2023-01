Ronald Koeman breekt met 5-3-2: ‘Dit WK dacht ik soms: het moet anders’

Ronald Koeman was openhartig bij zijn start. De nieuwe bondscoach van Oranje stapt af van het systeem dat Louis van Gaal hanteerde, gaat een vaste keeper kiezen, is onder de indruk van Feyenoord en bij Barcelona zien ze hem voorlopig nog niet om wedstrijden van Frenkie de Jong te bekijken.

Koeman was maar meteen duidelijk. De bondscoach gaf tijdens zijn presentatie in Zeist aan dat hij de koers die Van Gaal had ingezet met Oranje zal verlaten. Vijf verdedigers – of drie, hoe je het wil zien –, daar wil Koeman niet aan bij zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat besluit nam hij tijdens het WK, dat hij volgens eigen zeggen met veel interesse voor de televisie heeft gevolgd.

“Ik was benieuwd hoe het spelsysteem tot uiting zou komen,” zei Koeman in Zeist. “Dan maak je je mind up hoe je het zelf wil invullen. We gaan terug naar het systeem dat we destijds onder mijn leiding al hebben gespeeld. Het basisidee is met vier verdedigers spelen en niet meer met drie of vijf.”

“Het is niet zozeer het systeem dat ik wil veranderen, maar wel de invulling. Want ook bij Barcelona heb ik een periode gespeeld met drie centrale mensen achterin en vijf verdedigers. Ik kan me niet herinneren dat we in die tijd ooit beter hebben gespeeld.”

Koeman wil het anders doen

Bij het Nederlands elftal werkte het niet. “Bij Oranje hebben we destijds vier oefenwedstrijden gespeeld in 3-5-2 of hoe je het wil noemen. Toen hebben we een analyse gemaakt en daar kwam uit dat we in de problemen kwamen. We hadden achterin een man extra over, maar die kwamen we ergens anders op het veld wel tekort.”

“Bij het WK dacht ik soms ‘het kan anders en het moet anders’. Maar daar is de coach verantwoordelijk voor. Wij willen leuk en aanvallend voetbal spelen en ook nog eens ongeslagen blijven in twintig interlands. Het zou ongelooflijk zijn als mij dat ook lukt. Maar ik wil het anders doen, dat klopt.”

Koeman stelde ‘blij en trots’ te zijn dat hij weer bondscoach mocht worden. Het voelt iets anders dan in 2018, stelt hij. “Omdat ik nu weet wat de functie inhoudt. Dat had ik de eerste keer niet. Destijds was het sfeertje rond Oranje ook niet heel positief. Het kon ook al snel beter. De manier waarop we het toen deden, daar willen we naar terug.”

Eén keeper

Met onder de lat het liefst een onbetwiste eerste keeper. Het gegoochel met doelmannen zoals dat onder Louis van Gaal plaatsvond, moet snel tot het verleden behoren. “We hebben niet heel veel topkeepers, maar wel voldoende om een keuze te maken wie de drie besten zijn. Keeperstrainer Patrick Lodewijks is al bij Jasper Cillessen geweest en er is ook contact met de andere jongens. Het liefst kies ik wel een vaste keeper. Wat goed is, blijft staan.”

Koeman zal ook aandacht besteden aan strafschoppen, maar het hoeft van de nieuwe bondscoach niet zo in de schijnwerpers te staan als de afgelopen anderhalf jaar. “Strafschoppen moet een item zijn, want het is belangrijk. Net als corners en vrije trappen. Daar gaan we aandacht aan schenken, maar je hoeft er niet te veel over te roepen want dan slaan ze je ermee om de oren.”

“Virgil van Dijk schoot al zijn strafschoppen in de kruising, op het moment dat hij het moest doen bij het WK miste hij. Dat moment met die spanning, dat is anders. Als je op strafschoppen traint, wil dat niet zeggen dat je dan ook wint. Zo werkt dat niet.”

Contact met Van Gaal over de afgelopen periode heeft Koeman niet gezocht. “Ik vond dat niet interessant. Ik heb mijn eigen ideeën en we gaan het iets anders doen. Ik vond het niet nodig en dat heeft niks te maken met onze relatie, want dan was het eerste gesprek toen ik in 2018 bondscoach werd er ook nooit geweest.”

Klassieker

De bondscoach was positief over Feyenoord; tijdens de Klassieker zat Koeman in de Kuip. “Ik was gisteren bij Feyenoord - Ajax en was wel onder de indruk van Feyenoord. Ook van de intensiteit van spelen. Dat is de basis voor succes.”

Na afloop stuurde hij Steven Berghuis nog een berichtje. De speler van Ajax had na afloop voor de camera’s van ESPN aangegeven zich te hebben gestoord aan berichtgeving in de aanloop naar de wedstrijd in de Kuip bij Vandaag Inside, Jinek en het AD.

“Dat vond ik heel goed. Vaak hou je toch je mond want de media hebben de pen en de microfoon. Hij heeft dat zo gevoeld. Er was in Rotterdam zoveel haat richting Ajax. Jammer dat het niet op een andere manier kan. Ik weet zelf ook wel wat het doet met familie of een oma. Dat beseffen mensen die van alles op televisie roepen niet altijd.”

Nigel en Frenkie de Jong

Dat Nigel de Jong directeur topvoetbal van de KNVB inmiddels formeel als zijn baas fungeert, daar haalt Koeman zijn schouders over op. De aanstelling van De Jong bevalt hem zeer. “Ik heb hem ooit laten debuteren bij Ajax, dus mijn baas zijn, dat zal wel meevallen. De keuze voor hem is volgens mij heel goed. Ik kwam hem tegen op Mallorca bij een golftoernooi, hij vertelde toen waar hij allemaal mee bezig was. Dat is later ook met de KNVB besproken.”

“Nigel is ook bij mij thuis geweest in Barcelona voor hij tekende. Hij moet gaan zorgen dat alles goed geregeld is rond het elftal. Dat is makkelijker voor iemand die in de top heeft gespeeld. En ja, hij geeft zijn mening, maar zo ben ik ook.”

Koeman blijft in Barcelona wonen, maar zal nog vaker hier in Nederland zijn. Bij FC Barcelona kijken, de club die hem zo op straat zette en Xavi binnenhengelde als opvolger, zien ze hem voorlopig niet. “Nee, ik ga niet naar wedstrijden om Frenkie de Jong te bekijken. Voorlopig nog niet.”