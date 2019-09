Roglic wint Vuelta en slotrit voor Jakobsen

De 29-jarige Sloveen Primoz Roglic heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Beeld AFP

Eerder dit jaar eindigde Roglic al als derde in de Giro d’Italia. Vorig jaar was hij vierde in de Tour de France. De slotrit, van Fuenlabrada naar Madrid, eindigde zoals verwacht in een massasprint. Daarin toonde Nederlands kampioen Fabio Jakobsen zich opnieuw de beste. De sprinter van Deceuninck - Quick-Step won eerder de vierde etappe. Jakobsen hield de Ier Sam Bennett en de Pool Szymon Sajnok achter zich.

In het eindklassement was de Spanjaard Alejandro Valverde tweede, de Sloveen Tadej Pogacar werd derde. Beste Nederlander was Wilco Kelderman. De renner van Team Sunweb werd zevende. Steven Kruijswijk, die ook zijn zinnen had gezet op een goed klassement in Spanje, moest al in de vierde etappe opgeven. Hij had te veel last van de gevolgen van een val in de ploegentijdrit waarmee de Vuelta ruim drie weken van start ging. Daarmee raakte Roglic een belangrijke steun in de bergen al vroeg kwijt, maar met de Nieuw-Zeelander George Bennett, de Amerikanen Sepp Kuss en Neilson Powless en Robert Gesink wist hij zich meestal goed omringd.

Nederlands kampioen Fabio Jakobsen won de slotrit van Fuenlabrada naar Madrid. Beeld AP

De slotrit kende een voorspelbaar verloop met een lange aanloop waarin de renners het rustig aan deden en een versnelling op het parcours in Madrid waar de Colombiaan Dani Martínez en de Spanjaard Diego Rubio een poging deden een massasprint te voorkomen. Ruim 5 kilometer voor de streep kwam het peloton, geleid door de ploegen met de sprinters, voorbij. Niet veel later rondde Jakobsen het werk van zijn ploeggenoten af.

Ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma zei bij Eurosport dat de laatste berg in de voorlaatste rit van zaterdag - gewonnen door Pogacar - de bevrijding had betekend. “Toen voelden we: we did it,” zei Engels, die sprak over een Vuelta vol pieken en dalen. De val natuurlijk op de openingsdag, hoorde bij de slechte dagen. Net als de waaierrit van afgelopen woensdag waarin Roglic en zijn ploeggenoten niet alert waren geweest en de valpartij afgelopen vrijdag die Tony Martin deed opgeven. Maar aan de andere kant waren er de ritzeges van Roglic en Kuss. Engels: “En de manier waarop de ploeg Primoz heeft bijgestaan.”