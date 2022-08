Roglic wint etappe en pakt opnieuw rode trui voor Jumbo

Roglic pakt de winst in de vierde etappe. Beeld ANP/EPA

In de oplopende finale van de eerste etappe op Spaans grondgebied was geen van de concurrenten bij machte om de Sloveen bij te benen. Zijn voorsprong op de zijn eerste concurrenten voor het klassement bedraagt na vier Vuelta-etappes al bijna een halve minuut.

“Het is pas het begin van de Vuelta, maar het is altijd beter om wat seconden voorsprong te hebben dan seconden achter te staan,” zei Roglic na de finish voordat hij voor zijn 37ste(!) rode trui naar het podium werd geroepen. “In de finale was er de mogelijkheid om voor de etappe te gaan,” zei hij. “Ik had de benen dus moest ik ook wel.”

Roglic won de Vuelta al drie keer en boekte in Laguardia zijn tiende etappezege. Na zijn dagsucces genoot hij zichtbaar van de felicitaties van zijn collega-renners. Het is ook nog maar een maand geleden dat hij uit de Tour de France stapte als gevolg van een val over een hooibaal in de kasseienetappe in de eerste week. Daarbij brak Roglic twee ruggenwervels, waardoor zijn deelname aan de Vuelta in gevaar leek te brengen.

Na vier etappes heeft de Jumbokopman het rood echter om de schouders en lijkt hij de de grote favoriet voor de eindzege. Roglic: “De afgelopen dagen was de tactiek om de trui elke dag te laten wisselen van ploeggenoot. Daardoor groeit het team. Nu was het mijn beurt. Maar het belangrijkste doel is dat we de trui hebben in Madrid.”