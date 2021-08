Roglic bevestigt olympische vorm met rode trui

In de laatste meters blijft de Deen Magnus Cort Nielsen na een lange vlucht de sprintende Roglic net voor. Beeld AFP

Bij aanvang van het wielerjaar noemt vrijwel geen enkele renner de Vuelta als hoofddoel. De grote ronde geldt met de blik vanuit januari als bijvangst, de minst belangrijke van de drie. Gedurende het seizoen verandert deze gedachte. De Vuelta is de laatste kans om voor kopmannen het seizoen te redden na valpartijen of ander ongemak in Italië en Frankrijk.

Zo ook voor Roglic, die met een lijf vol schaafwonden de Tour de France na een week moest verlaten. Langer koersen was zinloos. Hij richtte zich op de olympische tijdrit eind juli, die hij met overmacht won, en het eindklassement in de Vuelta, die de Sloveen voor de derde keer op rij kan winnen. Met zo’n trilogie zou hij Roberto Heras (2004, 2005, 2006) en Tony Rominger (1993, 1994, 1995) evenaren.

Het is te vroeg om conclusies te trekken, al mag Fabio Jakobsen zich weer topsprinter noemen na zijn ritwinst van dinsdag en bezit Jetse Bol een onuitputtelijke tank aanvalslust, maar Roglic heeft beslist de vorm om de Vuelta te winnen.

Ontplofte benen

Uitdagers als Richard Carapaz, Hugh Carthy en Romain Bardet staan al op grote afstand na de openingstijdrit, door Roglic gewonnen, een bergrit en de etappe van gisteren, waarbij de finish lag na een steile klim van twee kilometer. Alleen het trio van Movistar, Enric Mas, Miguel Ángel López en Alejandro Valverde, en Egan Bernal hebben de klassementsleider daadwerkelijk nog in het vizier. Team Ineos probeerde Roglic gisteren in de slotfase onder druk te zetten. Knechten van kopman Bernal stoven als razenden omhoog naar aankomstplaats Culera. Door die inspanning was de helling bezaaid met plukjes fietsende slachtoffers, die grepen naar ontplofte benen en gebarsten longen.

Roglic volgde simpelweg en sprintte naar de tweede plek achter de Deen Magnus Cort Nielsen, de enige overblijver uit de vroege vlucht. Daarmee nam de renner van Jumbo-Visma de leiderstrui over van Kenny Elissonde en sprokkelde hij seconden voorsprong bijeen op zijn voornaamste belagers.

Met de uitslag kon Roglic prima leven. “Deze zes dagen waren een goede start, vandaag wilde ik vooral uit de problemen blijven. Na drie weken zullen we zien wie de beste is.”

Toch bestaan er zorgen over de ploeg. Luxehelpers Sepp Kuss, Sam Oomen en Steven Kruijswijk zijn nog niet in staat gebleken veel te betekenen. Roglic heeft de klimmers straks nodig om in het hooggebergte de aanvallen van zijn concurrenten te weerstaan. In de bergritten van vandaag en zondag moet blijken of Jumbo-Visma in staat is de rode trui te verdedigen.