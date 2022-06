Roger Schmidt bevrijdt David Neres uit Oekraïne en haalt oud-Ajacied naar Benfica

David Neres. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

De 25-jarige Neres kwam van 2017 tot afgelopen winter uit voor Ajax, waar hij ondanks enkele sterke periodes op een zijspoor belandde. De aanvaller verkaste daarom begin dit jaar naar Sjachtar Donetsk, maar dat avontuur liep op een mislukking uit, hoofdzakelijk door de Russische inval in Oekraïne.

Neres kwam vast te zitten in een hotel in hoofdstad Kiev. Met hulp van de UEFA slaagde hij er in naar Roemenië te vluchten en vertrok hij vervolgens naar zijn geboorteland Brazilië in afwachting van een nieuwe club.

Naar verluidt betaalt Benfica een transfersom van 15 miljoen euro voor Neres, een bedrag dat wordt vereffend met een openstaande schuld van Sjachtar Donetsk.

Eerste grote aankoop

In Estádio da Luz is Neres de eerste grote aankoop van trainer Schmidt, die deze zomer overkwam van PSV. Naast de zevenvoudig Braziliaans international komen Alexander Bah (Slavia Praa), Mihailo Ristic (Montpellier) en Petar Musa (Boavista) naar Lissabon.

Benfica is de 37-voudig landskampioen van Portugal, waarvan de laatste keer in 2019. Afgelopen jaargang schakelden de Portugezen PSV uit in de play-offs voor de groepsfase van de Champions League. In de achtste finales moest Ajax eraan geloven.