Roest voor derde keer op rij wereldkampioen allround

Na wereldtitels in 2018 en 2019 is het voor de 24-jarige Nederlander ook raak in 2020, nadat hij, na afstandszeges op de 1500 en de 5000 meter, ook de afsluitende 10.000 meter won.

Jan Blokhuijsen moest op de 10.000 meter in een rechtstreeks duel zijn meerdere erkennen in de Japanner Seitaro Ichinohe, die zo het brons pakte in het eindklassement. Het zilver was voor Sverre Lunde Pedersen uit Noorwegen.