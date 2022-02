Roest is al gewend aan tweede plek, Bergsma baalt van 10 kilometer die niet op gang kwam

Nils van der Poel uit zijn vreugde over het goud op de 10 kilometer. Patrick Roest applaudisseert. Beeld Pim Ras Fotografie

Het ene zilver is het andere niet voor Patrick Roest. Op de 5 kilometer kwam hij nét tekort op Nils van der Poel. Nu zat er haast een kwart minuut tussen hem en de Zweed. “Goud was niet binnen bereik. Ik kan trots en tevreden zijn. De 10 kilometer is niet mijn afstand. Ik ben veel beter dan eerder dit seizoen, maar het is gewoon niet genoeg om te winnen.”

Roest had zich niet op voorhand neergelegd bij een tweede plek. “Maar ik had natuurlijk niet verwacht dat hij twee seconden onder het wereldrecord zou rijden.” Het waren roerige dagen wegens de discussies over het ijs in Peking, maar de door Van der Poel geïnitieerde soap had geen invloed gehad op de Nederlander. “Dit was voor mij de beste 10 kilometer.”

Heel teleurstellend

Boven het hoofd van Bergsma hingen vraagtekens. Hij was in goeden doen, bij trainingen was hij dik in orde, vertelde Fries. Maar in de race ‘kwamen’ de rondetijden niet. “Steeds 30,7 of 30,8, een enkele keer iets lager. Ik wilde harder. Dan moet je je hoofd koel houden en niet laten zakken, maar het lukte gewoon niet.” Naar een verklaring tussen het verschil in trainingen en wedstrijden had Bergsma niet. “Normaal gesproken is mijn 10 kilometer steady en moet ik hier een medaille weghalen. Maar het was niet mijn dag. Heel teleurstellend. Op de 5 kilometer stond ik er ook al naast. Hier ben ik natuurlijk niet voor gekomen.”

Wel heeft hij nu een week de tijd om zich voor te bereiden op de massastart. “Daar ga ik vol voor. Een heel andere wedstrijd met een heel andere voorbereiding.” Bovendien is Bergsma aangewezen als reserverijder voor de ploegachtervolging. Daar moest bij het olympisch kwalificatietoernooi wel een gesprek van twee uur met bondscoach Jan Coopmans aan te pas komen. Bij Bergsma zat de nodige wrevel na de Spelen van Sotsji, acht jaar geleden, waar hij ook reserve was, maar niet werd ingezet.

Roest heeft ook nog de ploegachtervolging op het programma. Zondag is eerst de kwartfinale. “Dat onderdeel bepaalt niet of mijn toernooi slaagt of niet. Twee keer zilver op de Olympische Spelen is bijzonder. Maar ik ga er alles aan doen om met met Marcel Bosker en Sven Kramer goud te halen.”