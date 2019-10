Roemeen leidt CL-duel tussen Ajax en Chelsea

Daley Blind, toen nog in dienst van Manchester United, krijgt een gele kaart van de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Hij wordt in de Johan Cruijff ArenA geassisteerd door zijn landgenoten Octavian Șovre en Sebastian Gheorghe. De Pool Szymon Marciniak is aangewezen als VAR.

Het is de tweede keer dat Hategan een wedstrijd van Ajax fluit. In 2017 was hij leidsman bij de return van de Amsterdammers tegen Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League. Ajax verloor die uitwedstrijd in Gelsenkirchen met 3-2, maar ging verder omdat het thuis Schalke met 2-0 versloeg.