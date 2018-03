Roeiklassieker Head of the River afgelast vanwege het weer

Het is vanwege het gure winterweer volgens de organisatie niet verantwoord de roeiklassieker door te laten gaan.



Het wordt volgens de voorspellingen 1 graad en er staat een harde oostenwind (windkracht 7). De gevoelstemperatuur zou dit weekend in Nederland kunnen dalen tot -15 graden.



Verschrikkelijk

'De commissie vind de risico's voor onderkoeling van deelnemers en medewerkers, en risico voor materiële schade te groot,' schrijft de organisatie op de website.



'Verschrikkelijk dit besluit te hebben moeten nemen, zeker ook voor de deelnemers die zich op de Head hebben verheugd en zich hebben voorbereid op deze belangrijke krachtmeting aan het begin van het seizoen.'



Roeirichting

De race wordt niet nog op een later moment gehouden. Liefhebbers van de klassieker moeten dus een jaar wachten.



In 1932 werd de roeiklassieker voor het eerst gehouden. Traditioneel begon de wedstrijd altijd in Oudekerk aan de Amstel en was de finish in Amsterdam. In 2009 werd de roeirichting omgedraaid. Dit jaar zou weer volgens de klassieke vaarrichting geroeid worden.