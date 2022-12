Roeiers Twellaar en Florijn Amsterdamse sporters van het jaar 2022

Karolien Florijn. Beeld Getty Images

Zo ging het leeuwendeel van de sportonderscheidingen naar de roeiploeg. Twellaar, (25) die de onderscheiding uit handen kreeg van hockeyer Mirco Pruyser, dankte zijn prijs door tweede op het WK en eerste op het EK in de skiff te worden. Daarmee was hij de tweede Nederlander ooit die een individuele plak greep in de skiff, de eenpersoonsroeiboot.

Net als Twellaar is Florijn (24) een vaste gast op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Zij deed het nog beter dan Twellaar door zowel op het EK als het WK goud te winnen. Haar vader, oud-roeier Ronald Florijn, gaf haar op het podium de Fanny, de bokaal die vernoemd is naar meervoudig olympisch kampioen Fanny Blankers-Koen. Florijn liet hockeyster Felice Albers en zwemster Kira Toussaint achter zich.

Andere prijzen

In navolging van de roeiende prijswinnaars kreeg ook coach Eelco Meenhorst een Fanny. Als architect van de Nederlandse roeiploeg veroverde hij negen EK- en tien WK-medailles. Het grootste talent was volgens de gecombineerde vak- en publieksjury roeister Femke Paulis. Ajax werd mede door de titelprolongatie onder trainer Erik ten Hag de Amsterdamse sportploeg van het jaar.

Een bijzondere prijs ging naar Eva Voortman. De softbalster ontving de Paulien van Deutekom Award voor het bijzondere en zware jaar dat ze achter haar heeft. Voortman keerde na een lange revalidatie terug op het hoogste niveau. Aanmoedigingsprijs de Amsterdamse Pluim was voor Revasport, een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking die graag willen sporten.