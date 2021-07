Roeiers Holland Acht stellen zichzelf fiks teleur in finale

Meer dan een vijfde plaats wist de Holland Acht niet te bereiken. Beeld ANP

Al vanaf de start lag de boot vijfde en gedurende de 2 kilometer lange race wist de Nederlandse ploeg die positie niet te verbeteren. Het goud was voor Nieuw-Zeeland, het zilver voor Duitsland en het brons voor Groot-Brittannië.

De teleurstelling bij de roeiers was groot. “We kwamen hier om te winnen, we waren zo dominant in de heats en dat gaat in de olympische finale alles wat in de voorbereiding zo goed ging niet goed. We misten alle agressiviteit. Dit is extreem teleurstellend,” zei Robert Lücken, de man op de slagpositie.

Herpakken

Maarten Hurkmans, de nummer 5 in het middenschip, wist ook niet goed waarom de roeiers na de matige start zich niet wisten te herpakken. “Ik kan het niet goed nagaan in mijn hoofd nu. Er was voor de race zoveel vertrouwen, er zat zoveel gemak in, maar we deden kennelijk iets anders dan we hadden moeten doen,” zei hij.

Lücken zocht vertwijfeld naar een verklaring. “Volgens mij was het niet iets technisch. Het moet spanning zijn geweest voor het grote moment. Gisteren trainden we nog in ontzettend hoog tempo, op wereldrecordsnelheid. Maar het kwam er in de finale niet uit, de eerste tien halen waren al niet goed. Daar hadden we ons niet door van de wijs moeten laten brengen, maar er sloop iets in de ploeg. Iets tussen de oren.”

Hoofdcoach Mark Emke was verbijsterd: “Van een slechte start kun je herstellen, maar alleen als je op de juiste manier blijft roeien, technisch de dingen doet die je moet doen en waar we zo vaak en zo veel op getraind hebben. Dat zit er blijkbaar nog steeds niet strak in. Heel frustrerend.”

“Ik had verwacht dat ze voorin mee zouden doen op basis van wat ze lieten zien in de heat en de trainingen. Ze kunnen zoveel harder varen. Blijkbaar zat er iets anders in hun hoofd. Daar hebben ze het hele seizoen wel een beetje last van. Soms gaat het prima, maar andere keren klopt het voor geen meter. Eerlijk gezegd dacht ik dat de groep stappen had gemaakt en nu wel een beetje klaar was met die flauwekul. Niet dus.”