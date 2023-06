Rodri en Stones van Manchester City schoven het middenveld van United als boombladeren aan de kant

Beeld Artur Krynicki

Een 9+ voor Ilkay Gündogan

‘Een groot en onbuigzaam object als Weghorst van de reservebank op een voetbalveld krijgen, is niet eenvoudig. Je kunt hem niet gewoon roepen, er moeten processen en protocollen worden gevolgd. Er waren acht mensen nodig, een hydraulische lift en een ingewikkeld systeem van touwen en katrollen om de 30-jarige Nederlandse aanvaller aan de zijlijn te krijgen waar hij zijn laatste instructies kreeg van Ten Hag,’ schreef The Guardian zaterdag. Voor deze politiek correcte krant was dit een anomalie. De ethische eindredactie zal hebben gedacht: ‘Sport? Laat maar.’ Ik heb daar nog nooit zoiets wreeds gelezen, hoe grappig ook. Rodri en Stones schoven het middenveld van United als boombladeren aan de kant. Zelf hadden ze Gündogan over om diep te gaan. Na 11 seconden kopte Lindelöf de bal voor diens voeten. Een seconde later lag hij erin. Game over.

Ilkay Gündogan. Beeld REUTERS

