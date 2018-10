Rode kaart haalt alle leven uit klassieker

De vroege rode kaart voor Jeremiah St. Juste drukte een zwaar stempel op de 185ste klassieker. Feyenoord werd er uiteraard niet beter van, maar Ajax ook niet.



Was de rode kaart terecht?

Zonder twijfel. Al had arbiter Björn Kuipers wel de var nodig om hem op de zwaarte van de overtreding van St. Juste te attenderen. Kuipers gaf aanvankelijk geel, maar de back van Feyenoord zette zijn gestrekte been op het onderbeen van Nicolás Tagliafico.



Niet slim, in de vijfde minuut, ergens ter hoogte van de middenlijn.

Dat is een understatement. Maar het had vermoedelijk alles te maken met het strijdplan van Feyenoord: de grote rivaal had geen zin zich te laten vernederen in de Johan Cruijff Arena. Ook Jens Toornstra en Steven Berghuis liepen al snel een gele kaart op.



Hoezo werd Ajax niet beter van die rode kaart?

Het werkte gemakzucht in de hand. Ajax was niet vooruit te branden. De ploeg kwam voor rust nog wel op 2-0 voorsprong door een blunder van Feyenoordkeeper Justin Bijlow, die een inzet van Frenkie de Jong tussen zijn benen liet rollen, en een schot van Hakim Ziyech.



Maar Ajax is de laatste weken toch zo in vorm?

Dat kan zijn, maar zondagmiddag in de klassieker niet. Ajax speelde in een wandeltempo en kreeg Feyenoord nooit echt onder druk. Misschien dat de zware wedstrijd tegen Benfica nog in de benen zat, anders is het moeizame spel niet te verklaren. Zelfs in de counter ging Ajax in de laagste versnelling vooruit.



Hoogtepunt van de tweede helft?

De goal van Dusan Tadic, na een goede actie van David Neres. De Braziliaan viel redelijk in. Maar vooral het applaus voor Jari Litmanen, die in het kader van een actie van hoofdsponsor Ziggo in een soort tentje in de hoek van het stadion de wedstrijd volgde. De klassieker hunkerde naar voetballers met zijn klasse en spelinzicht, maar die liepen er zondagmiddag niet tussen, of ze gaven niet thuis.