Roda'23 promoveert en Pirates stelt teleur in Europa Cup

Amateurvoetbal

De amateurs van Ajax zijn de eerste kans op promotie naar de zaterdag derde divisie nipt misgelopen. De ploeg van Jorg Smeets won de returnwedstrijd in de nacompetitie bij Hoek met 2-1. (doelpunten Ajax van Ricardo Fransberg) Omdat de eerste wedstrijd in Amsterdam met 3-1 door Hoek was gewonnen, speelt de Zeeuwse club volgend seizoen in de derde divisie. Ajax krijgt nog een kans op promotie naar de derde divisie. De Amsterdammers spelen zaterdag op neutraal terrein tegen Capelle om een plaats in de derde divisie.



Roda'23 is na vier jaar terug in de zondag tweede klasse. De ploeg van de naar JOS vertrekkende coach Cor ten Bosch won de finale van de nacompetitie door doelpunten van met 2-1 van Schoten. Tim Plemper kopte twee minuten voor tijd het winnende doelpunt voor de Bovenkerkers binnen. Plemper, die volgend seizoen vertrekt naar de amateurs van Ajax, maakte ook het andere doelpunt van Roda'23.



JOS Watergraafsmeer speelt ook volgend seizoen in de zondag eerste klasse. De Amsterdammers verloren in de halve finale van de nacompetitie thuis met 2-1 van HVCH uit het Brabantse Heesch. Tiago Conceicao dos Santos maakte het doelpunt voor JOS. Ook het zaterdagteam van JOS strandde in de nacompetitie. Door de 3-0 nederlaag tegen BFC uit Bussum spelen de Amsterdammers ook volgend seizoen in de zaterdag derde klasse.



HBOK is nog volop verwikkeld in de degradatiestrijd in de zaterdag tweede klasse A. De ploeg speelt na de 2-1 overwinning (doelpunten HBOK van Nial Raben en Tom de Lange) tegen Stormvogels komend weekeinde tegen Hellas in de finale van de nacompetitie om lijfsbehoud. Toch is de club druk in de weer met versterkingen voor het volgend seizoen. HBOK heeft al acht nieuwe spelers gehaald. Opmerkelijk daarbij is dat Mostapha el Aamrani, Giovanni Sabajo en Said Bentohami, die in de winterstop na het gedoe met geldschieter Heino Braspenning hun contract inleverde bij toen nog tweededivisionist De Dijk, kiezen voor HBOK. Ook Achmed Ahahaoui komt over van De Dijk.



Honkbal

De honkballers van Amsterdam Pirates zijn bij het toernooi om de European Champions Cup, de Champions League van het honkbal, in Rotterdam teleurstellend als zevende geëindigd. De ploeg van coach Charles Urbanus won de laatste wedstrijd met 8-3 van het in de Italiaanse competitie uitkomende San Marino. Daarmee sloot Pirates het teleurstellend verlopen toernooi toch op een positieve manier af. Pirates ging vooraf voor minimaal een plaats in de halve finale, maar kon de verwachtingen niet waarmaken. De Amsterdammers verloren van de vijf gespeelde wedstrijden er drie. De overwinning tegen San Marino was voor Pirates, dat in 2016 de beste van Europa was, belangrijk. Nederland mag daardoor volgend jaar opnieuw twee teams inschrijven voor het belangrijkste Europese honkbaltoernooi.