Robert Gesink geniet van zijn rol bij Jumbo-Visma: ‘In veel koersen maken we de dienst uit’

Hij brak zijn bekken in Australië en miste de Giro door een zware coronabesmetting. Niet de eerste fysieke ongemakken in zijn lange loopbaan. Maar Robert Gesink (37) is klaar om in de Vuelta zijn voorlaatste wielerjaar met een sportieve knal af te sluiten.

Beter laat dan nooit, dacht Robert Gesink toen hij afgelopen week in Barcelona een presentje gaf aan stafleden Merijn Zeeman, Grischa Niermann en Mathieu Heijboer. Allemaal kregen ze een exemplaar van de rode trui die hij precies een jaar geleden droeg. Gesink mocht, uitgerekend met een Vueltastart in Nederland, tijdens de gewonnen ploegentijdrit in Utrecht als eerste over de streep komen en daardoor een dag als koning van de Ronde van Spanje door eigen land rijden.

Na die ene dag vond hij alle aandacht ook wel weer mooi geweest, maar nu de volgende editie van de Vuelta op het punt van beginnen staat, denkt hij er met een voldaan gevoel aan terug. “Dat heeft me echt wel iets gedaan. Dat de ploeg en de andere renners mij die eer gunden, dat is veel waard. En het is ook een mooi signaal naar anderen. Als je veel doet voor de ploeg, komt jouw moment ook een keer.”

Nu start de Vuelta weer met een ploegentijdrit. Niet in Utrecht, maar in Barcelona, op een kleine drie uur rijden van Gesinks woonplaats Andorra. En de finish van derde etappe, maandag, ligt op vijf minuten van zijn huis. “In de Tour van 2021 kwam de koers letterlijk door mijn dorp. Dat was de rit die ploeggenoot Sepp Kuss won. Ik miste die Tour en zat in Nederland, waar ik net was geopereerd aan mijn sleutelbeen. Daarom is het wel mooi dat we er nu weer komen. Mijn vrouw Daisy en onze kinderen Anne en Bram zijn hier nu ook. Die zijn maandag mooi snel thuis.”

Fit en sterk

Gesink voelt zich fit en sterk. Klaar om Jumbokopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard bij te staan richting wielerhistorie. Als een van de twee de Vuelta wint, heeft Jumbo-Visma dit jaar alle drie de grote rondes gepakt – dat is nog nooit vertoond.

Gesink zelf kende een zwaar seizoen. Hij verbleef als voorbereiding een maand in Australië (met zijn gezin), maar tijdens de eerste etappe van de Tour Down Under viel hij hard. Een bekkenbreuk maakte een wel heel abrupt en pijnlijk einde aan het avontuur aan de andere kant van de wereld.

Eenmaal hersteld kwam de volgende klap. Een coronabesmetting zette een streep door zijn deelname aan de Giro, waar Roglic uiteindelijk de eindzege zou grijpen. “Daar ben ik echt goed ziek van geweest. Letterlijk. Ik klaag niet hoor, want er zijn mensen erger aan toe, maar ik was echt bizar vermoeid. Slechte longen. Dat heeft er aardig ingehakt. Niet het jaar dat je wil hebben.”

Toeval was het daarom niet dat Gesink vrij snel na de gemiste Giro zijn contract met een jaar verlengde. Volgend seizoen wordt zijn laatste, het achttiende jaar in dienst van Jumbo-Visma en de voorlopers van die ploeg. “Want met een jaar als dit wilde ik niet eindigen. Ik ben meubilair van de ploeg. Een eikenhouten kast die je niet zomaar weg doet? Haha, af en toe een beetje opschuren en we kunnen weer door.”

Vechten voor top 10

Stoppen doe je als wielerprof in principe maar één keer. Lachend: “Het thuisfront heeft het goedgekeurd dat ik nog een jaartje doorga.” Dan serieus: “Ik geniet nog erg van mijn rol binnen de ploeg. Ik heb drie Vueltazeges van Primoz mogen meemaken en hopelijk komt daar nog het nodige bij. In veel koersen maken we de dienst uit en dat is speciaal. Toen ik zelf kopman was, vocht ik voor een plek in de top 10. Ik heb alle fases van de ploeg meegemaakt. Deze fase is heel bijzonder en daar neem je dan ook niet zomaar afscheid van.”

Maar aan het einde van 2024 is het wel klaar. De vraag ‘wat dan?’ is nog niet beantwoord. “Maar ik word sowieso geen ploegleider. Ben je nóg vaker van huis. Maar een leven zonder de fiets kan ik me ook niet voorstellen. Ik ga echt wel genoeg leuke dingen tegenkomen. Maar daar denk ik nog maar niet aan, anders stop ik misschien wel per direct, haha.”

Nee, er komt nog zoveel aan. Te beginnen met deze Vuelta, waar Jumbo met een sterrenensemble geschiedenis kan schrijven. Door zijn deelname in Spanje, de 22ste grote ronde in zijn loopbaan, kan Gesink zijn bijdrage leveren aan die mijlpaal. Volgend jaar de Tour winnen met de ploeg, in zijn laatste jaar als prof, zou het summum zijn. Bij de twee Tourzeges van Vingegaard was Gesink geen onderdeel van de selectie. Maar hij maakt zich geen illusies. “Een Tourselectie gaat lastig worden, met mannen als Dylan van Baarle en Wilco Kelderman die erbij zijn gekomen. Er is een wachtrij, zeg maar. Dat hoort ook bij de beste wielerploeg van de wereld.”