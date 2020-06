Robert Eenhoorn: ‘AZ is hier alleen maar sterker door geworden’

AZ zou ‘achterbaks’ hebben gehandeld door bij de Uefa de inschrijving voor de Europese toernooien ter discussie te stellen. Zonder met de KNVB of Ajax te overleggen. Tot nu toe heeft de club niet gereageerd op die beschuldigingen. Algemeen directeur Robert Eenhoorn legt uit.

Vanaf het begin van de coronacrisis is AZ actief betrokken geweest bij het zoeken naar oplossingen voor het totale betaald voetbal. Dat begon al met een op 3 april gestuurde mail aan zowel de KNVB als de Eredivisie CV, waarin we voorstelden 25 procent van de inkomsten uit de Champions League en 15 procent van de Europa League in een noodfonds te storten voor clubs die door de crisis in de problemen waren gekomen.

Voor de goede orde, dit geld is niet bedoeld om de latere keuzes van de KNVB over de competitiestand en bekerfinale te compenseren, maar om de ontstane financiële druk bij clubs te verlichten.

Op 21 april is er weer een brief naar de KNVB gestuurd, met vijf voorstellen voor de op 24 april geplande bijeenkomst met alle 34 profclubs. AZ heeft daar lang over nagedacht, omdat het vanuit Zeist stil bleef. We zaten al vijf weken in de problemen, maar de KNVB kwam maar niet met een plan. Daarom deed AZ de volgende voorstellen:

1.Ga voor solidariteit en compensatie

2.Speel de bekerfinale en de twee inhaalduels AZ − Feyenoord en FC Utrecht − Ajax, waardoor iedereen op hetzelfde aantal wedstrijden komt;

3. Bij het niet uitspelen van de competitie, vindt AZ onderling resultaat objectiever dan doelsaldo

4. Breid de eredivisie met Cambuur en De Graafschap uit tot twintig clubs. Zo wordt ook tv-partner FOX met meer wedstrijden gecompenseerd. Compenseer ook de Keuken Kampioen Divisie

5. AZ is tegen het nietig verklaren van de competitie

Op deze brief hebben wij van de KNVB nooit antwoord gekregen. Zelfs geen bevestiging van ontvangst.

Tijdens de meeting op 24 april werd al snel duidelijk dat wij niet de enige waren die in Zeist tegen een gesloten loket waren aangelopen, terwijl er tijdens de bewuste bespreking ook nog sprake was van eenrichtingsverkeer vanuit de KNVB. Tijdens de pauze hebben we daarom direct per mail twee vragen gesteld. Omdat de KNVB had aangegeven dat er over verdeling van de Europese tickets drie keer contact met de Uefa was geweest, wilden we de onderbouwing van die gesprekken zien. Ook omdat de KNVB vertelde dat de reglementen niet voorzien in een competitie die niet wordt uitgespeeld.

Bittere pillen

Ook daar kwam inhoudelijk geen antwoord op. Vervolgens hebben we tijdens de vergadering verzocht om het draagvlak voor de verdeling van de Europese tickets te onderzoeken, net zoals dat met de promotie-degradatieregeling was gebeurd. Dat voorstel werd van tafel geveegd.

Gelukkig had de Uefa op het laatste moment aangegeven dat de Europese tickets alleen op basis van de resultaten van 2019-2020 verdeeld moesten worden. Zonder de Uefa was AZ dan zeer waarschijnlijk als vierde geëindigd omdat de KNVB alle competities, inclusief de amateurs, nietig had verklaard.

Omdat de bond zelf heeft aangegeven dat de regelgeving niet voorziet in de aanpak van het probleem, voelt het nu alsof er willekeurige keuzes zijn gemaakt. Zoals het volledig voorbijgaan aan de competitiewaarde van 75 procent, met keuzes waardoor de één straks 35 miljoen euro kan krijgen en de ander misschien nul. Dan klopt er iets niet.

Daar gaan wij ook niet voor betalen. Zowel de clubs als de hoogte van de bedragen zijn keuzes van de KNVB. Het eventuele geld dat AZ beschikbaar zal stellen is alleen bestemd voor clubs die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en niet voor de bittere pillen.

Na 24 april ging het loket in Zeist weer dicht en heeft AZ besloten het hogerop te zoeken, bij de Uefa. Dat directeur Eric Gudde roept dat de KNVB daardoor is verrast, verrast mij weer niet. Als je niet in een ander verdiept, dan is het niet meer dan logisch dat je verrast kan worden. Zo werkt het binnen en buiten het veld.

Dakdrama

Hij had namelijk vanaf 21 april precies kunnen weten hoe wij in de wedstrijd zitten. Meer zeg ik er niet over, omdat de procedure nog loopt en volgens de regels van de Uefa is het niet toegestaan om er dan inhoudelijk en publiekelijk over te spreken. Wij willen gewoon antwoorden op onze vragen en als de KNVB die niet geeft, dan stappen we naar een ander. Naast onze brieven, heeft AZ bovendien zeker twee keer direct bij de KNVB aangegeven dat als het zo door zou gaan wij zouden gaan ‘handelen’. Dat we ons aan het beraden waren hebben we ook in een persbericht en richting diverse media aangegeven.

Dan is er nog iets. Toen AZ door het dakdrama naar Den Haag moest verhuizen heeft onze commerciële afdeling 1500 gesprekken gevoerd met partners, sponsors en andere betrokkenen. En dan kan de KNVB niet met 34 clubs communiceren? Natuurlijk is er sprake van een extreem lastige situatie, maar het probleem met ons dak heeft aangetoond hoeveel je terugkrijgt als je in dergelijke zware tijden rekening houdt met iedereen. Zoals vertrouwen, vooral dat merken we. En je creëert eenheid. Zo vind ik het mooi om te zien hoe tijdens de huidige discussie over AZ de staf en spelers allemaal met één mond praten.

Daarom heeft de huidige situatie AZ alleen maar sterker gemaakt. In 2014 is al aangegeven dat we de top drie willen aanvallen en dat het landskampioenschap het hogere doel is. Daar is toen schamper op gereageerd. Terwijl de uitdaging juist is wat je als individu en groep wilt bereiken. Zoals topsport toch een kwestie is van jezelf willen ontstijgen. De mensen bepalen of het lukt. Dus moet je zorgen dat je die mensen mee krijgt en er een proces op gang komt waarin het pact steeds sterker wordt.

Genegeerd

Het is alleen niet de gemakkelijkste weg. Zeker in Nederland roep je zo weerstand op. Eigenlijk is dat een goed teken: we maken blijkbaar iets los. Zowel in positieve als negatieve zin, omdat de meeste mensen blijkbaar denken dat AZ tevreden moet zijn met een tweede plaats.

Daar vergissen ze zich in. We zijn de fase voorbij dat we alles maar moeten accepteren. Ik zit 33 jaar in de topsport en ben speler geweest, coach, technisch directeur en nu algemeen directeur. Ik heb met clubs, bonden en leagues te maken gehad, maar heb nooit meegemaakt dat ik totaal genegeerd werd. De reactie van de KNVB over onze actie richting de Uefa doet AZ daarom niks.

En het niet informeren van Ajax, toen we bij de Uefa aanklopten? Ik weet niet of Ajax bewust of onbewust bij de KNVB is aangesloten. Tenslotte hebben ze in dezen een gezamenlijk belang. Als ik dat heel graag had willen weten, dan had ik inderdaad kunnen bellen. Maar waarom zou ik? Edwin van der Sar hoeft mij ook niet te informeren wat hij allemaal bij de European Club Association bespreekt. Ik begrijp heel goed dat hij daarin vooral het belang van Ajax voorop stelt. Persoonlijk vind ik Edwin echt een heel aardige vent, maar wij verschillen soms wel van mening.

Daar gaat het ook niet om. Juist omdat iedere club zijn eigen belang heeft, moeten partijen als de KNVB en de Eredivisie CV objectief zijn en sterk leiderschap tonen. Eerlijk gezegd hebben wij dat gemist. Ik kreeg het gevoel dat het stellen van een paar kritische vragen tijdens een vergadering meer effect sorteerde dan vijftien keer naar Zeist te rijden om aan de bestuurstafel geen stap verder te komen.

Een gepasseerd station

Desondanks zijn we toch aangesloten bij de invulling van het Deltaplan van de KNVB. Omdat het om het belang van het voetbal gaat en dat overstijgt het belang van AZ. Een initiatief dat genomen is nadat Klaas Dijkhoff van de VVD had gezegd, dat het betaald voetbal helemaal geen plan had. De KNVB heeft daarna de top vier uitgenodigd, omdat het geld voor het door AZ op 3 april geïnitieerde solidariteitsfonds van Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en de niet bij deze besprekingen aanwezige Willem II moet komen. Overigens is tijdens die meetings wel mijn gevoel bevestigd dat het belang van AZ een gepasseerd station was.

Terwijl je van onze brief van 21 april kunt vinden wat je wilt, maar we zijn met serieuze suggesties gekomen, waar goed over is nagedacht. Om dat te negeren is kwalijk. Het loket bij de KNVB is drie maanden dicht geweest en alleen op 24 april even open gegaan om een paar mededelingen te doen. Daarna ging het weer dicht en heeft AZ besloten naar een ander loket te gaan.

Daarom wordt het interessant om te zien hoe dit wordt opgepikt. Blijft men verrast en gepikeerd of zien ze dit als een les voor de toekomst? Want als AZ de volgende keer weer wordt genegeerd, dan zullen we precies hetzelfde doen.