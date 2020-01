Rob Rensenbrink (1947-2020) kreeg niet de waardering die hij verdiende

Rob Rensenbrink. Beeld BSR Agency

“Begin jij er nou ook al over?” vroeg Rensenbrink vorig jaar toen Het Parool hem mocht interviewen. Dat een jonge verslaggever, als ‘broekie dat het niet eens meegemaakt had’, erover begon, stoorde hem. “Altijd begint iemand wel weer over die bal op de paal.”

Het is de WK-finale van 1978 als Rob Rensenbrink in de blessuretijd bij een 1-1 stand de bal op de paal schiet. Een bal waarvan hij later tegen het AD zei dat het niet eens een kans was. “Ik kreeg mijn voet nog tegen de bal en raakte de paal. Meer kon ik niet doen.” Nederland is nooit meer dichter bij een WK-titel gekomen, maar wie de carrière van de linksbuiten aan dat moment ophangt, doet Rensenbrink tekort.

Als jongen uit West verhuist hij op zijn elfde naar Oostzaan. Zijn vader werkt op de scheepswerf van de NDSM en krijgt er een huis aangeboden. Het duurt even voordat hij als Amsterdammer zijn draai vindt in het dorp. Regelmatig fietst hij nog naar West om daar op straat te voetballen met zijn vrienden.

Toch is het bij de dorpsclub waar hij als B-junior weet op te vallen. Als het eerste elftal een beslissingswedstrijd moet spelen in Aalsmeer tegen Gouda stelt de trainer hem op. Als 15-jarige jongen weet hij OSV voor de tweede klasse te behouden: hij maakt het winnende doelpunt. Bij terugkomst in het dorp staat op een muur gekalkt ‘Rob redt OSV’. “Maar ondanks dat bleef ik een verlegen jongen in de kleedkamer.”.

Na enkele seizoenen staat de Amsterdamse profclub DWS voor de jonge Rensenbrink op de stoep. Hij gaat rustig verder met doelpunten maken en wordt zelfs geselecteerd voor het Nederlands elftal. Een overstap naar Ajax lijkt een logische stap, maar bij Ajax hadden ze al Piet Keizer als linksbuiten. En een overstap naar die andere Nederlandse topclub Feyenoord ketst af doordat de Rotterdammers niet aan de vraagprijs van 450.000 gulden willen voldoen.

Hierop vertrekt Rensenbrink naar Club Brugge in België om nooit meer terug te keren in het Nederlandse profvoetbal. In België ontpopt hij zich tot een publiekslieveling en krijgt na een wedstrijd tegen een Hongaarse club van diens trainer de bijnaam ‘Slangenmens’, vanwege zijn onnavolgbare acties, snelheid en fluwelen techniek.

In België transfereert hij later nog naar Anderlecht en wint hij twee keer de Europa Cup II, vier keer de Belgische beker en twee keer de landstitel. Wel heerst de kritiek dat hij zich voor wedstrijden tegen kleine ploegen niet kan opladen. Al zei zijn toenmalige trainer Goethals daarover: “Voor galawedstrijden trok Robbie zijn smoking aan.”

In Nederland ziet men de voetballer Rensenbrink alleen bij het Nederlands elftal. Volgens oud-ploeggenoot bij DWS en het Nederlands elftal Rinus Israël is dat jammer. “Wij hebben hier niet iedere week van Rensenbrink kunnen genieten, daardoor heeft hij misschien niet de waardering gehad die hij verdiende.”

Na zijn carrière in België speelt Rensenbrink nog een jaar in Amerika en in Frankrijk. Maar zo goed als in België wordt hij niet meer. In 2007 wordt hij in België nog verkozen tot de ‘beste niet-Belg’ aller tijden. “Ik denk dat ik wel iets heb betekend in België,” zei hij daarover.

Na zijn voetbalcarrière neemt hij volledig afscheid van het voetbal. Een trainersdiploma halen is niets voor hem. “Op zo’n cursus staat dan een betweter te vertellen hoe ik een corner moet nemen.”

Zijn laatste jaren verslijt hij stilletjes in Oostzaan. Verschillende dorpsgenoten noemen zijn vishengel zijn beste vriend. In 2017 verschijnt er nog een biografie over hem met de titel, hoe kan het ook anders: Slangenmens. Ook maakt hij dan bekend een spierziekte te hebben. In een interview met het AD zei hij destijds: “Of ik vrees voor de dood? Nou het komt wel steeds dichterbij.”

Vrijdag overleed Rob Rensenbrink in bijzijn van zijn familie in Oostzaan.