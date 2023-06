Rob Jansen en zijn plannen voor Ajax... Zijn enige vraag is altijd: hoe word ik hier beter van?

Beeld Artur Krynicki

Een 4 voor Rob Jansen

De zaakwaarnemer van Van der Sar en Heitinga, Rob Jansen, is een ouderwetse zakenman die nog steeds denkt dat ‘naar de Telegraaf lopen’ mensen doet sidderen. Ooit was hij gedeeld eigenaar van ADO, ooit zag hij brood in Feyenoord en nu ontwikkelt hij plannen voor Ajax. Zijn enige vraag is altijd: hoe word ik hier beter van? Om te beginnen moord en brand schreeuwen. De nieuw td van Ajax is een Duitser. EEN DUITSER. ‘Hij heeft Heitinga schofterig behandeld.’ Omdat hij een Duitser is? Wat verwacht je anders van een Duitser? De Hagenees heeft geconstateerd dat het Ajax-dna dood is. Rijkaard, Van Basten, Jordi Cruijff, Dennis Bergkamp en Winston Bogarde moeten Ajax redden, meldde de transfermoloch. Ik moest harder lachen dan om een monoloog van Peter Pannekoek. De eerste vergadering van het nieuwe managementteam zag ik helemaal voor me. Men zweeg.

