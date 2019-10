RKC Waalwijk verhaalt vuurwerkschade op Ajax

Beeld ANP Sport

Om welk bedrag het gaat kon algemeen directeur Frank van Mosselveld maandagmiddag nog niet zeggen. “Het gaat om veel verschillende zaken die allemaal eerst getaxeerd moeten worden.” Vooral de schade aan de inloopstrook is volgens Van Mosselveld moeilijk in te schatten. In de zomer verving RKC het kunstgras door echt gras met stroken hybride-gras aan de kanten.

De fans van Ajax protesteerden bij de uitwedstrijd tegen RKC tegen een straf die de UEFA de club oplegde. Fans mogen niet mee naar de uitwedstrijd in de Champions League op 5 november in Londen tegen Chelsea. Dat als sanctie voor de ongeregeldheden bij een eerdere uitwedstrijd tegen Valencia.

De supporters van Ajax staken onder meer fakkels af, waarvan er een paar op het veld belandden. De wedstrijd lag een paar minuten stil. Buiten het stadion werd siervuurwerk afgestoken. De directie van Ajax ontbrak in het Mandemakersstadion.

Seys

Een actie van RKC-speler Dylan Seys blijft onbestraft. Die stuurde via zijn Instagram-account beelden van de actie van de fans van Ajax de wereld in. Duidelijk hoorbaar zong hij de Ajax-liederen van de fans mee. Zondagmiddag waren de beelden alweer verwijderd, maar veel spelers van RKC hadden ze gezien.

Omdat er geen overtuigend bewijs is kan RKC de Belgische aanvaller geen boete opleggen. “Maar als je naar de reacties van supporters van RKC kijkt, wordt Seys al genoeg gestraft,” zegt Van Mosselveld. Seys maakt sinds een aantal weken geen deel meer uit van de A-selectie. Daar werd hij na twee totaal mislukte invalbeurten uit verwijderd.