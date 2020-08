RKC-trainer Fred Grim: ‘Zo’n seizoen hakt er wel in’

Fred Grim gaat op de schouders bij de promotie naar de eredivisie. ‘Ik ben overtuigd van mezelf.’ Beeld Hollandse Hoogte / ANP Sport

Voormalige keepers worden als hoofdtrainer niet serieus genomen.

“Dat gevoel heb ik niet. Ik ben de afgelopen jaren wel serieus genomen. Het is misschien iets van vroeger: als je niet kon voetballen, moest je maar in die goal staan. Balletjes tegenhouden. Onder Johan Cruijff en Louis van Gaal hebben keepers een metamorfose ondergaan. Ze maken veel meer deel uit van het team. In het meevoetballen, in de coaching, het organiseren van de defensie. Het beste overzicht heb je van achteruit, met het hele veld en alle spelers vóór je. En ik heb daar een jaartje of 25 gestaan.”

“Keepers hebben als trainer niet per definitie een verdedigende speelwijze. Ik ben gevormd door de aanvallende teams waarin ik heb gespeeld en de trainers die ik heb meegemaakt. Gevormd in de Ajaxjeugd en later getraind onder Louis van Gaal en Co Adriaanse. In balbezit denken, vanuit een goede organisatie, verzorgd voetbal spelen. Met die achtergrond zou het gek zijn als ik bij RKC met vijf verdedigers zou spelen.”

RKC is vorig seizoen te naïef geweest.

“Nee, dat vind ik niet. We verloren niet omdat we te aanvallend speelden, maar door individuele fouten. We kwamen wat kwaliteit en niveau tekort, omdat we de stap van eerste divisie naar eredivisie zo snel hadden gemaakt. We scoorden te weinig. Maar in een defensieve speelwijze hadden we die goals evenmin gemaakt en hadden diezelfde fouten ons ook genekt. Dan was de slotsom dus niet anders geweest.”

“Mijn filosofie verandert ook niet nu we een tweede kans krijgen in de eredivisie. RKC heeft ook voor mij gekozen om die reden: we willen het publiek wat voorschotelen. Natuurlijk kun je accenten verleggen door een bepaald type spelers aan je selectie toe te voegen. Maar we zijn ook realistisch: RKC is afhankelijk van spelers die vrij zijn en die willen komen. Misschien dat we nog spelers kunnen huren, maar door corona laat dat allemaal nog langer op zich wachten dan normaal.”

Ik heb de ambitie en de kwaliteiten om ooit hoofdtrainer van Ajax te worden.

“De ambitie zeer zeker. Of ik de kwaliteiten heb, moeten anderen beoordelen. Maar de teams die ik als trainer-coach onder mijn hoede heb gehad en over de manier waarop ik die teams met een hele staf aan begeleiding heb laten functioneren, zowel binnen als buiten het veld, ben ik tevreden. Ik ben wel benieuwd hoe dat zou zijn met nog betere spelers. Ik vind het een geweldig vak. Daar begint het mee.”

“Ik ben ook keeperstrainer geweest, maar ik vond dat te beperkt: elke dag met drie doelmannen werken. Ik wilde het totaalpakket. De moderne trainer is de spin in het web. Je stuurt een complete staf aan, plus die hele selectie aan spelers. Ik voel me daar heel prettig bij. En ik ben overtuigd van mezelf.”

“Dat neemt niet weg dat het afgelopen seizoen loodzwaar is geweest. Het moeilijkste in dat proces is dat je de spelers na elke nederlaag weer iets positiefs moet voorhouden: we spelen goed, we maken stappen. Dat wás ook zo. Ik praatte geen onzin, maar het hakt er wel in. Je komt maandagochtend op de club en dan tref je veertig man die diep teleurgesteld zijn, met hangende koppies. Jij als trainer moet iedereen blijven motiveren.”

“Ik was blij met de stop, moet ik zeggen. Ik had nog wel energie, maar het was goed om de accu op te laden. Dat voel ik nu. Dat verschil.”

Het is beter voor het Nederlandse voetbal dat Ajax, en niet AZ, rechtstreeks de Champions League ingaat.

“Ja. Niet omdat ik het AZ niet gun, maar Ajax heeft meer status, is een veel grotere club. Dat is goed voor de uitstraling van het Nederlandse voetbal. Nog beter is het als AZ zich ook kwalificeert voor de groepsfase.”

“De KNVB had na het beëindigen van de competitie een paar moeilijke beslissingen te nemen. Ik ben blij dat ik dat niet hoefde te doen. Bij AZ zullen ze zeggen: twee keer van Ajax gewonnen, we speelden in die fase beter, hadden meer vertrouwen, dus wij hebben recht op de Champions League, maar niemand weet hoe het zou zijn gelopen.”

“Er is geen kampioen uitgeroepen en er is geen club gedegradeerd. Dat kan ik volgen. Wij stonden laatste. Het was bijna onmogelijk op eigen kracht in de eredivisie te blijven. Dat wisten we allemaal. Máár: we knokten nog voor elk punt, voor elk doelpunt. En we trainden als gekken. Waarom? Het was nog niet klaar. Daarom blijf ik zeggen: ik begrijp de beslissing van de KNVB. RKC was nog niet gedegradeerd.”

Voetballen zonder publiek is voor ons een voordeel, RKC is het gewend.

“Het is triest. Voetballen in een lege Arena; weet je hoe erg dat is? Ik heb er vaak getraind, elf tegen elf. Sfeerloos. Het galmt. Voor de spelers is dit waardeloos.”

“Maar een lege Arena heeft meer impact op Ajax dan op RKC. Ik probeer mijn spelers er wel op voor te bereiden, voor zover dat mogelijk is. We trainen in ons eigen stadion. Leeg, dan hebben ze vast een idee.”

“Aan mijn eigen gedrag zal niks veranderen. Ik ben geen schreeuwer. Ik vind dat je een voorbeeld moet zijn. Ik kan mijn spelers in het veld in een stadion zonder publiek wel beter bereiken. Dat is makkelijker coachen. Maar waar hebben we het over? Laat de stadions alsjeblieft zo snel mogelijk weer volstromen.”