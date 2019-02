Ritwinst voor Groenewegen in Algarve

Hij was na een rit van bijna 200 kilometer tussen Albufeira en Tavira de snelste in de massasprint.



Groenewegen, die twee weken geleden al een etappe in de Ronde van Valencia won, troefde de Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) af in de laatste meters. De Belg Jasper Philipsen (UAE Emirates) eindigde als derde. Mike Teunissen (Jumbo-Visma) arriveerde als negende.



Pittige heuvelrit

De Sloveen Tadej Pogacar (UAE Emirates) behield de leiding in het algemeen klassement, Wout Poels (Team Sky) steeg één positie en staat derde op 30 seconden. Sam Oomen (Team Sunweb) is de nummer zes op 1.08.



De Ronde van de Algarve eindigt zondag met een pittige heuvelrit waarbij de aankomst op de Alto do Malhão ligt.