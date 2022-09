Ritwinnaar Arensman kan succes in Vuelta amper geloven

Thymen Arensman vlak na het winnen van de zwaarste bergrit van de Ronde van Spanje. Beeld DAVID PINTENS / BELGA

Arensman was mee in een vroege ontsnapping met aanvankelijk zo’n dertig renners. “Ik voelde me niet eens supergoed, maar blijkbaar hadden de anderen het nog zwaarder”, vertelde hij na zijn winst in skioord Sierra Nevada, op een hoogte van ruim 2500 meter. Arensman achterhaalde 7 kilometer onder de top de koploper Marc Soler, de Spanjaard die al een ritzege op zak had. “Het leek of hij op me wachtte. Marc is zo’n goede renner en ik vroeg me af of ik hem aankon. Maar iedereen zat in die fase aan zijn limiet. Ik dacht: ik probeer het gewoon.”

Het leverde Arensman zijn tweede profzege op, nadat hij eerder deze zomer al een tijdrit had gewonnen in de Ronde van Polen: “Iedereen had het over deze rit, ongelooflijk dat ik hier kan winnen.”

Vierde grote ronde

Ploegleider Matt Winston roemde het optreden van de jonge renner, die bezig is aan zijn vierde grote ronde. In de Giro offerde Arensman zich nog volledig op voor kopman Romain Bardet met wie hij ook al een succesvolle Ronde van de Alpen, gewonnen door de Fransman, had gereden. Nadat Bardet de Giro wegens ziekte had verlaten, volgde daar al een bijna-ritzege in een zware bergrit voor de Nederlander. “Ik heb gezegd dat hij in de eerste plaats moet genieten van deze overwinning”, zei Winston bij Eurosport. “Het was in zo verre een plan dat we zouden kijken of de kopgroep qua samenstelling interessant genoeg was om mee te gaan. Dat bleek zo. Thymen doet ook goede zaken voor het klassement, we gaan zien hoe dat de komende week verder gaat.”

Arensman verlaat DSM aan het einde van dit seizoen. Hij gaat rijden voor Ineos Grenadiers, al heeft de Britse ploeg zijn komst nog niet officieel bevestigd.