Rijkaard niet beschikbaar als bondscoach

Rijkaard in zijn tijd bij FC Barcelona met toenmalig sterspeler Ronaldinho. Beeld BSR

De 57-jarige oud-international won eerder de Champions League met FC Barcelona en was daarvoor trainer bij Sparta en Galatasaray. Zijn zaakwaarnemer Perry Overeem bevestigt de onbeschikbaarheid. Overeem wilde niet zeggen of het klopt dat Rijkaard is benaderd door de KNVB om Ronald Koeman op te volgen, zoals De Telegraaf heeft gemeld. “Want als dat zo zou zijn, dan zou dat niet netjes zijn tegenover andere kandidaten om te zeggen,” zei hij.

De KNVB schakelt nu door naar een andere kandidaat. De wens is om deze aan te stellen voor de aankomende interlandwedstrijden tegen Mexico, Bosnië-Herzegovina en Italië. Oranje stond tijdens de laatste duels met Polen en Italië in de Nations League onder leiding van interim-bondscoach Dwight Lodeweges.

Louis van Gaal en Henk ten Cate hebben aangegeven dat ze met de KNVB over de functie van bondscoach willen praten. Frank de Boer is volgens zijn broer Ronald ook beschikbaar. Peter Bosz, Phillip Cocu, Bert van Marwijk en Giovanni van Bronckhorst zijn de afgelopen weken ook met Oranje in verband gebracht.