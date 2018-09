Rico Verhoeven klaar om te knallen in Amsterdam

Verhoeven mag zich al geruime tijd de wereldkampioen bij de zwaargewichten noemen. De 'King of Kickboxing' hoorde Inocente vrijdag roepen dat daar zaterdag verandering in gaat komen.



"Ik ga hem verslaan," zei de 32-jarige Braziliaan, die 112,5 kilogram weegt. Verhoeven brengt 6 kilo meer de ring in. "Guto is een topuitdager, ik zal 100 procent gefocust moeten zijn. Dit is voor hem letterlijk de kans van zijn leven. Maar die kampioensgordel gaat gewoon weer mee naar huis.''



De Brabander verdedigde vorig jaar al een keer zijn wereldtitel in het Rotterdamse sportpaleis Ahoy, nu vecht hij in het stadion van Ajax. "Het is te gek om hier te staan. Een jaar of acht geleden heb ik hier al eens gevochten. Amsterdam is toch het 'mekka' van het kickboksen. Een heleboel buitenlandse vechters komen naar Nederland om hier het kunstje te leren. Het is een droom die uitkomt om hier weer te staan.''