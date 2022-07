Revanche voor Femke Bol: ‘Ontzag heb ik niet meer’

Sydney McLaughlin (VS, goud, midden), Dalilah Muhammad (VS, zilver, rechts) en ‘onze’ Femke Bol (brons) tijdens de 400 meter horden op 4 augustus 2021 in Tokio, Japan. Beeld Francisco Seco/AP



Soms lijkt het alsof Femke Bol (22) ’s werelds beste atlete is op de 400 meter horden. In de prestigieuze Diamond League is ze ongeslagen, vrijwel nooit komen zeges in gevaar. Maar tijdens zo’n indrukwekkende reeks op Europese bodem komt het ook weleens voor, eind vorige maand nog, dat ze wakker wordt met het bericht dat op een ander continent de wereldrecordhoudster het wereldrecord heeft verbeterd.

Leeftijdsgenote Sydney McLaughlin, gouden medaillewinnares van Tokio, is daardoor ook de favoriet voor de wereldtitel. “Schrikken doe ik na zo’n wereldrecord niet, ik weet hoe goed zij is,” zegt Bol. “Maar natuurlijk ga ik dan wel snel de race bekijken. Dat was weer een supermooie race, haar eindstuk is echt fenomenaal. Ik heb ook een heel goed laatste stuk, maar vergeleken met haar niet. Ik haal daar inspiratie en motivatie uit. Ontmoedigd raak ik niet zo snel.”

Hier op het WK in Eugene volgt eindelijk weer een duel met de twee vrouwen die ze zelden tegenkomt. Zij besparen zich de jetlags en bereiden zich voor in de VS, Bol gaat op haar beurt niet die kant op. De eerste ontmoeting herinnert ze zich nog goed: bij haar WK-debuut in Doha in 2019. Bol durfde Muhammad nog niet eens aan te kijken. “Ik vond haar zo indrukwekkend. Ik was net geen groupie meer, maar nog wel een beetje.” En vorig jaar in Tokio, toen ze achter de twee naar brons snelde. “Ik kan mij écht aan hen optrekken. Vorig jaar liep ik daar écht sneller door.”

Razendsnelle ontwikkeling

De anekdote uit Doha tekent haar razendsnelle ontwikkeling. Ruim 3 seconden harder loopt ze nu. En hoezeer je er ook naar zoekt, de twintiger vertoont na de soeverein doorgekomen serie en halve finale geen spoor van onzekerheid. Een en al enthousiasme, vastberadenheid. Wars van sterallures ook. Als tijdens het interview na de halve finale een vrijwilliger tegen haar op botst, is het gek genoeg niet de vrijwilliger maar de stilstaande Bol die zich verontschuldigt.

Op dag 1 van het toernooi was er het zilver op de 4x400 meter-estafette en daarna verrast het ook haar dat ze met zoveel gemak en overschot de finale haalt. “Het is alleen maar mooi als je jezelf soms nog kunt verrassen. Het is natuurlijk best een privilege dat ik een beetje kan inhouden bij de series en de halve finale. En het zegt ook echt iets over hoe snel het is gegaan. Bij mijn vorige WK, drie jaar geleden, was mijn persoonlijk record nog 3 seconden langzamer.”

In aanloop naar de finale zoekt ze vooral afleiding, want het raceplan kan ze inmiddels wel dromen. Dus kletst ze met kamergenote en leeftijdsgenote Andrea Bouma. Of ze zoekt haar ouders en vriend op. Ze leest de Bridgerton-boeken en kijkt naar Love Island. Bij het noemen van het tv-programma schiet ze in de lach. “Dat kijk ik zodat ik helemaal nergens over na hoef te denken.”

Ritueel

Op de dag zelf stijgt de adrenaline als vanzelf. “Al drink ik misschien net wat meer koffie dan normaal.” En op de baan pept ze zich verder op. Vaste volgers kennen haar ritueel met de tientallen ferme tikken tegen haar wangen en dijbenen inmiddels. Respect voor Muhammad en McLaughlin heeft ze nog altijd, maar ontzag niet meer.

Ze gaat voor een snelle tijd (“Ik denk stiekem weer aan een tijd in de 51 seconden”) maar de verdeling van de medailles zijn vele malen belangrijker. “Records gaan ooit worden verbeterd, medailles kun je nooit meer afpakken. En het laat zien dat je het doet op het moment dat het moet. Dat is waar onze sport om draait. Weet je, ik heb gewoon heel veel zin om tegen de besten te lopen.”