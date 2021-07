Reuzensprongen geven Femke Bol nieuwe status in Tokio

Femke Bol deed in Stockholm 52,37 seconden over de 400 meter horden: een internationale toptijd. Beeld EPA

Dat Femke Bol zichzelf verbetert en een Nederlands record loopt, begint te wennen. Ze deed het zondag in Stockholm al voor de twaalfde keer dit seizoen: vijfmaal op de 400 meter indoor, tweemaal met het estafetteteam, tweemaal op de 400 meter en in Zweden voor de derde keer op haar favoriete onderdeel, de 400 meter horden. Toch was het nu anders. Grootser, specialer.

Veelzeggend waren de grote ogen van ongeloof na haar blik op de klok. 52,37 seconden, realiseerde ze zich meteen, is een tijd die telt. Op internationaal niveau, in historisch perspectief én later deze maand in Tokio. Want daar mag ze zich nu tot de belangrijkste uitdager van het geweld uit de Verenigde Staten rekenen.

Bestand tegen de druk

Hoewel ze al zicht op een medaille had, leek het gat naar de beste vrouwen uit Amerika te groot. Haar record een paar dagen eerder in Oslo – 53,33 seconden – lag immers nog ver af van de 51,90 van Sydney McLaughlin. De leeftijdsgenote van Bol uit New Jersey dook eerder die week op de Amerikaanse trials als eerste vrouw onder de 52 seconden. Tweede tijdens die race werd Dalilah Muhammad (31), regerend wereld- en olympisch kampioene, die sinds 2019 het wereld­record in handen had (52,16).

Maar Bol kondigde al aan dat ze harder kon, al was de reuzensprong van meer dan een seconde naar 52,37 niet voorzien. Een dik persoonlijk en nationaal record dus, maar ook strandend op een zucht van het Europees record van Yuliya Pechonkina (52,34). De twee genoemde Amerikaanse dames en de Russische zijn de enige vrouwen die ooit sneller dan Bol geweest zijn. Met deze tijd heeft ze een groot deel van het gat gedicht.

De race bracht meer goed nieuws. Net als bij haar succesvolle Europese kampioenschap indoor (tweemaal goud) eerder dit jaar bleek Bol bestand tegen een nieuw soort druk en toonde ze zich stoïcijns. Een moeilijk aan te leren eigenschap, van grote waarde op de belangrijkste momenten in haar nog lange carrière.

Bijzondere opmars

Door de pandemie kwam ze tijdens haar opmars lange tijd weinig wereldtoppers tegen. Het was niet vreemd geweest als het eerste duel nu enigszins verlammend had gewerkt. Als Bol licht onder de indruk was geweest en er een foutje in haar race was geslopen. Maar de hete adem van Shamier Little – in 2015 al tweede van de wereld, toen Bol nog op de middelbare school zat – stuwde haar juist vooruit. Op het laatste stuk kwam Little nog wel dichterbij. Ook dat zorgde niet voor verkramping, maar juist voor een sterke finish.

De vreugde en verbazing bij Bol was groot. “Dit kan ik bijna niet geloven. Ik ben hier bijna één seconde sneller dan mijn vorige toptijd. Ik denk wel dat het verbeteren van mijn persoonlijke records nu even stopt.”

Dat zou kunnen, al komt Bol dinsdag alweer in actie in Hongarije. Hoe dan ook zullen ook McLaughlin en Muhammad wakker zijn geschud. Zij blijven de favorieten voor goud, maar weten dat een jonge Nederlandse aan een bijzondere opmars bezig is en met reuzensprongen dichterbij komt.