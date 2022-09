Rensch leeft op bij Ajax: ‘Het is lastig geweest, maar ik denk dat je de oude Devyne weer ziet’

Ajaxied Devyne Rensch in actie woensdag tijdens de CL-wedstrijd tegen Rangers FC. Beeld Getty Images

“Als je in een mindere periode komt, is het belangrijk snel je zelfvertrouwen terug te krijgen om op je oude niveau terug te komen,” concludeert Rensch nadat hij Rangers FC met Ajax heeft verpletterd. “Je ziet nu het spel dat ik twee jaar geleden ook liet zien. Er staat weer een aanvallende back, die kansen creëert. Ik denk dat je de oude Devyne weer ziet.”

Bij de CL-aftrap raast en pendelt Rensch ouderwets over de rechterflank, om de haverklap in de Schotse doelmond in duikend ook. In de basisploeg die transformeerde, onderging ook de rechtsback zelf een metamorfose. “Het gaat inderdaad weer goed en het is belangrijk dat ik die lijn doortrek. Het is natuurlijk best lastig geweest voor mij. Vooral als jonge jongen, die dit niet eerder heeft meegemaakt.”

Rensch doelt op een enorme vormdip, met veel reservebeurten en kritiek tot gevolg. De verdediger was na een sterk debuutjaar vorig seizoen onherkenbaar. Dat Rensch het moeilijk had, zag ook trainer Erik ten Hag, waardoor het maandenlang de vraag was of het talent wel rijp was om de vacature rechts achterin op te pakken.

Erfenis van Mazraoui

Maar de zorgen die er eerder dit jaar nog waren over de erfenis van Noussair Mazraoui, neemt Rensch in rap tempo weg. Net als de naar Bayern München vertrokken back een jaar geleden, is zijn opvolger met een enorme aanvalsdrift aan het seizoen begonnen. Twee keer was hij trefzeker en één keer fungeerde hij als aangever.

Tegen Rangers heeft hij na een oogstrelende aanval de 2-0 op de schoen. Rensch schuift de bal naast. “Die bal moet er natuurlijk in. Op zo’n moment baal je even, maar niet langer dan vijf seconden. Steven Bergwijn beurde me ook op. Daarna moet je doorgaan en hopen dat er nog een kans komt. Gelukkig scoorden we nog een paar goals na mijn misser.”

Ajax beleeft een bliksemstart in de koningsklasse en Rensch is één van de vele uitblinkers. Vanzelfsprekend was dat niet, na de twijfels van eerder dit jaar. Ja, de eredivisie, dat moest met Rensch wel lukken, maar met hem in de Champions League? Te riskant, was de mening alom.

Concurrent Jorge Sánchez

Niet voor niets werd binnen de club de koop van een concurrent niet uitgesloten. Dat moest aanvankelijk een speler met CL-ervaring zijn. Ajax haalde echter de Mexicaan Jorge Sánchez voor vijf miljoen. Toeval of niet, de wederopstanding van Rensch loopt synchroon aan diens komst. “Iedereen heeft concurrentie nodig. Dat maakt je een betere speler. Jorge en ik zijn goede vrienden en we concurreren om wie er gaat spelen. Zo maak je elkaar beter.”

Rensch, die veel met familieleden sprak, wist dat zijn kwaliteiten niet verdwenen konden zijn. Ook bondscoach Louis van Gaal gaf hem nog een paar keer het voordeel van de twijfel. Met het WK in aantocht, doet de opgeleefde Ajacied een serieuze gooi naar een plek in de selectie voor Qatar.

“Natuurlijk spookt dat weleens door je hoofd. Ik wil er graag bij zijn, maar het belangrijkste is nu goed te presteren bij Ajax. Dan zien we wel wat de toekomst brengt. We hebben een druk schema. Zaterdag wacht Heerenveen alweer. Daar ben ik vooral mee bezig,” aldus Rensch. “Niemand houdt echt van de manier waarop wij voetballen. We spelen heel aanvallend en zorgen ervoor dat zij steeds keuzes moeten maken. Topvorm? Dat nog niet, maar we zijn al wel heel goed ingespeeld.”