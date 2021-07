Remise Ajax bij debuut Berghuis

David Neres en Steven Berghuis. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Berghuis kwam in de 64ste minuut in het veld, toen het al 2-2 stond. Hij verving David Neres. Daley Blind maakte in dezelfde minuut zijn rentree. Berghuis en Blind keerden afgelopen week pas terug van vakantie, nadat ze met het Nederlands elftal actief waren geweest op het EK. Blind viel tegen Bayern in als middenvelder, Berghuis als rechtsbuiten.

Overwicht

Hij had na acht minuten zijn eerste treffer voor Ajax op zijn schoen, na een puike voorzet van Dusan Tadic. Berghuis controleerde de bal met de borst, maar zijn schot met links werd knap gekeerd door keeper Sven Ulreich.

Het was een open wedstrijd in de Allianz Arena waarin Ajax het aanvankelijke overwicht in de slotfase van de eerste helft veel te makkelijk uit handen gaf. Al in de tiende minuut profiteerden de Amsterdammers van een fout in de Duitse defensie. Ulreich leverde de bal in bij Dusan Tadic. De Serviër speelde Sébastien Haller vrij, die de bal met enig geluk bij Zakaria Labyad kreeg. De middenvelder had een leeg doel voor zich: 0-1.

Redding

Labyad deed mee in München omdat Davy Klaassen en Mohammed Kudus ontbraken. Ajax miste nog een aantal spelers: de Argentijnen Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez, de Mexicaan Edson Álvarez en de Braziliaan Antony, die deelneemt aan de Olympische Spelen.

Bayern speelde grotendeels met de tweede en derde keus. Trainer Julian Nagelsmann, pas 34 jaar, had wel een basisplaats voor de 22-jarige verdediger Dayot Upamecano, die met hem is meegekomen van RB Leipzig. Ook de ervaren aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting kwam in actie. De Kameroener maakte in de 40ste minuut 1-1 na halfslachtig wegwerken van Jurriën Timber. De jonge verdediger ging pal voor rust nogmaals in de fout, waardoor de Nederlandse spits Joshua Zirkzee de bal in een leeg doel kon lopen. Maar Zirkzee treuzelde zo lang dat Perr Schuurs met een tackle nog redding kon brengen.

Jeugdspelers

De Duitse treffer viel kort na rust alsnog. Verdediger Tanguy Nianzou – hij speelde vorig seizoen slects dertien minuten voor Bayern – kopte hard raak. Bij Ajax waren Lisandro Magallán, de jonge linksback Youri Baas en Victor Jensen in het veld gekomen. De Deen maakte vrij snel de 2-2, een afstandsschot na een afgeslagen voorzet.

Na een uur bracht Nagelsmann tien jeugdspelers binnen de lijnen. Ajax domineerde daarna de wedstrijd weer, maar kwam niet verder dan die ene goede kans voor Berghuis.

Ajax won eerder deze oefencampagne van Paderborn (4-1) en Anderlecht (2-0). Volgende week volgt de krachtmeting met Leipzig in Salzburg en op 4 augustus in de Johan Cruijff Arena met Leeds United. Een week later wordt in hetzelfde stadion de strijd om de Johan Cruijff Schaal afgewerkt tegen PSV.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui (77. Regeer), Schuurs, Timber (46. Magallán), Rensch (46. Baas); Gravenberch (46. Jensen), Labyad (77. Fitz-Jim), Taylor (64. Blind), Neres (64. Berghuis), Haller (77. Martha), Tadic (85. Ekkelenkamp)