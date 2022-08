Regillio Simons keert bij ASV De Dijk terug in het Amsterdamse voetbal: ‘Ik ben geen ouder of trainer die zegt wat je moet doen’

Regillio Simons (49) keert terug in het Amsterdamse voetbal. Hij is met ingang van dit seizoen hoofd opleidingen van ASV De Dijk. En met een schuin oog houdt Simons ook zoon Xavi bij PSV in de gaten.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Voor Regillio Simons gaat er niets boven voetbal. Hij heeft zich na zijn profcarrière breed georiënteerd, werkte ook enige tijd in het bedrijfsleven (pensioenen en verzekeringen), rook aan de vastgoedmakelaardij, maar de grasmat was nooit ver weg. “Eigenlijk hebben mijn zakelijke uitstapjes altijd in het teken gestaan van voetbal. Ik wilde ervaring opdoen op alle vlakken. Er komt een tijd dat je niet zelf meer op het veld wilt of kunt staan, dan ga je richting een managementfunctie. Mijn rugzak zit inmiddels aardig vol.”

Spelersmakelaardij

Mooi verhaal: zoals veel ex-profs heeft ook Simons overwogen de spelersmakelaardij in te gaan. Hij liep twee dagen mee bij het kantoor van Sigi Lens. “Die tweede dag heb ik niet eens volgemaakt. Ik werd op pad gestuurd om te scouten bij een wedstrijd. Kwam ik een vriend tegen die ook zaakwaarnemer was geworden. ‘Hé, wat leuk. Voor welke speler kom jij?’ Hij gaf geen antwoord en zei: ‘Voor welke spelers kom jij dan?’ Die geheimzinnigheid, terwijl we elkaar al járen kennen. Komt omdat je allemaal in hetzelfde kleine vijvertje zit te vissen. Heel eng. Niks voor mij.”

Voor wie het is vergeten: Regillio Simons, geboren Amsterdammer, kreeg in de jaren negentig – hij was 21 – bij Telstar een kans om prof te worden. Hij maakte kennis met de harde hand van trainer Simon Kistemaker, die hij zijn voetbalvader noemt. Zijn beste periode als speler beleefde de makkelijk scorende vleugelaanvaller daarna bij Fortuna Sittard. In het seizoen 1998-1999, onder leiding van Bert Van Marwijk, vormde hij een team met onder anderen Mark van Bommel, Wilfred Bouma en Kevin Hofland. Simons maakte twaalf goals, waaronder twee in de Arena tegen Ajax (3-1 zege) en vier in de gewonnen thuiswedstrijd tegen PSV (6-4).

Hij diende later ook NAC, ADO en Willem II. Na zijn buitenlandse avontuur bij Kyoto Sanga FC vestigde Simons zich in Zuid-Spanje, in het dorp Rojales, provincie Alicante. “We hadden daar al vaker een appartementje gehuurd, vierden er korte vakanties, een weekje, twee weekjes. Het voelde als thuis, we zijn er gaan wonen.”

Eigen voetbalacademie

Zijn twee zoons, Faustino en Xavi, groeiden er op. Ze zijn beiden vernoemd naar voetballers: de één naar Faustino Asprilla, Colombiaanse spits van Parma, de ander naar Xavi Hernández, de huidige trainer van Barcelona. Op zijn zevende werd Xavi Simons opgenomen in het befaamde internaat La Masia van FC Barcelona.

Regillio Simons pendelde in die jaren geregeld heen en weer tussen Barcelona en Nederland, waar hij zijn eerste stappen als trainer zette, veelal bij amateurclubs in en rond Amsterdam. Simons beschikt over het hoogste trainersdiploma, waarmee hij ook in het betaald voetbal aan de slag kan, maar hij heeft na een paar jaar een keuze gemaakt voor het werken met jeugd.

Hij begon zijn eigen voetbalacademie. “Ik werk met jonge voetballers over de hele wereld: in Europa, maar ook in de Verenigde Staten en Canada. Ik verzorg clinics in het buitenland, jonge spelers en speelsters komen soms naar hier voor een week of langer. Ik werk samen met gespecialiseerde trainers, fysiotherapeuten, mentale begeleiders en diëtisten. Het gaat om het hele pakket, niet alleen om de techniek. We proberen de talenten bewust te maken en te helpen op weg naar een hoger niveau.”

Regillio Simons met een jeugdteam van ASV De Dijk. Beeld ASV De Dijk

Het zal ook Simons’ taak worden bij hoofdklasser ASV De Dijk, een club met zo’n 700 jeugdleden die het volgens hem ‘al aardig voor elkaar heeft’. “Maar er zijn ambities. Elke voetballer of voetbalster van De Dijk kan zijn of haar eigen lat hoger leggen en beter worden. Met het besef dat niet iedereen geschikt is voor de top, maar dat recreatie en prestatie elkaar nodig hebben binnen de club. Hoe meer jeugd voetbalt, hoe hoger de punt van de piramide. Ik ga proberen een rode draad aan te brengen voor trainers en coördinatoren, hoe spelers zich bij De Dijk individueel kunnen ontwikkelen, op elk niveau. Met één uitgangspunt: plezier.”

Jeugdopleiding Ajax

Simons werkte tussen 2013 en 2017 ook als trainer in de jeugdopleiding bij Ajax. Hij stopte daarmee om vaker en dichter in de buurt van zoon Xavi te zijn. “Ik wilde hem verder helpen in een cruciale fase van zijn ontwikkeling. Tussen 15 en 18 jaar komen er andere interesses dan voetbal op je pad: eindfase van een studie, uitgaan, meisjes. Niet voor niets is de uitval bij voetbalclubs in die leeftijdsgroep zo groot. Je moet voelen wat er in die koppies omgaat, wat hun omgeving met ze doet.”

Via Paris Saint-Germain kwam Xavi Simons dit seizoen bij PSV terecht. Met die stap heeft vader Regillio zich slechts zijdelings bemoeid. “Eigen keuzes maken is belangrijk in het leven. Ik ben geen ouder of trainer die zegt wat je moet doen. Het enige wat móet is een keuze maken en er alles aan doen om te slagen. En als het onverhoopt niet lukt: troep opruimen en verder gaan. En dat zeg ik niet alleen tegen mijn eigen kinderen, maar alle kinderen met wie ik werk krijgen dat van mij mee. Ik zal dat bij De Dijk ook benadrukken.”

Xavi Simons gaat stapje voor stapje vooruit in zijn ontwikkeling. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax maakte hij als invaller het vijfde doelpunt voor PSV. Scoren in de Arena – zijn vader deed het eerder namens Fortuna. Twee keer zelfs in één wedstrijd. Of de gedachten van Regillio Simons op de tribune even teruggingen naar die tijd? “Nee, ik ben nu vooral de trotse papa.”

Als je die bos krullen van Xavi wegdenkt, lijkt hij uiterlijk ook erg op zijn vader. Simons senior glimlacht. “Maar als voetballer is hij veel beter dan ik was. Gelukkig maar.”

