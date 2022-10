Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz (78) overleden

Dietrich Mateschitz, afgelopen juli. Beeld AFP

“Hij was een fantastische man, die voor velen veel heeft betekend.” Dat zei Red Bull-teambaas Christian Horner zaterdagmiddag in Austin. Het bericht dat de Oostenrijkse eigenaar van de renstal was overleden, kwam in de aanloop naar de kwalificatie van de Grand Prix van de Verenigde Staten naar buiten. Mateschitz was mede-oprichter en eigenaar van Red Bull. Hij ontwikkelde het bekende energiedrankje in de jaren tachtig met de Thaise Chaleo Yoovidhya, die in 2012 op 88-jarige leeftijd overleed. Naarmate het product uitgroeide tot een wereldwijd succes, investeerde Mateschitz steeds meer in sport.

“Zijn passie voor de Formule 1 is de reden dat we hier zijn,” stelde Horner. “Zijn visie is de reden dat hij twee teams heeft in de Formule 1.” Hij was eerder al betrokken bij het Sauberteam en kocht eind 2004 het Jaguarteam, om daarmee vanaf 2005 als Red Bull Racing in de koningsklasse van de autosport actief te zijn.

Een jaar later kocht hij ook Minardi en noemde het Scuderia Toro Rosso, het team dat nu AlphaTauri heet. Horner: “Ik voel me bevoorrecht dat ik hem heb gekend. Hij gaf me een kans als jonge jongen, ondersteunde en inspireerde me. En dat deed hij bij vele anderen.”

Mateschitz liet mensen geloven in hun eigen kunnen. “Hij was altijd enthousiast, aanmoedigend en ondersteunend. Op de goede en de slechte dagen. Hij moedigde je aan om je dromen na te jagen, benadrukte dat niets onmogelijk was. Hij was een Formule 1-fan en erg trots op alles wat we hebben bereikt. We willen het constructeurskampioenschap hier in Austin definitief binnenslepen voor hem.”

Meer dan Formule 1

Mateschitz’ invloed reikte verder dan de Formule 1. Red Bull sponsort nog veel meer sporters, sportevenementen en sportteams, zoals de Duitse voetbalclub Red Bull Leipzig en het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. Vooral evenementen in extreme sporten, zoals cliff diving en downhill fietsen, kregen een Red Bullkeurmerk.

Ook voor de carrière van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen is Mateschitz van levensbelang geweest. “Hij heeft altijd in mij geloofd, al toen ik heel jong was,” zei Verstappen zaterdagavond. “Onze relatie is door de jaren heen heel speciaal geworden.”

Verstappen was kort geleden nog bij Mateschitz. “Ik ben een paar weken geleden bij hem thuis geweest. We hebben een mooie dag gehad en over van alles kunnen praten. Dat zijn momenten die ik niet zal vergeten. Hij sprak altijd met veel passie over de Formule 1, maar ook over veel andere sporten. Hoe hij het merk Red Bull heeft grootgemaakt, daar kun je alleen maar respect voor hebben. En hij bleef een normaal, lief persoon. Ik kon supergoed met hem overweg.”