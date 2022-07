Recordtransfer Steven Bergwijn nu echt in zicht: mondelinge overeenkomst Ajax en Spurs

Steven Bergwijn (rechts) tijdens Chelsea-Tottenham Hotspur in januari. Beeld REUTERS

Sébastien Haller was tot nu toe de duurste aankoop in de geschiedenis van Ajax. De Ivoriaan werd anderhalf jaar geleden voor 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham United. Juist de verkoop van Haller aan Borussia Dortmund (voor 35 miljoen, inclusief bonussen, al moet die overgang nog officieel worden bekrachtigd) maakte de weg naar Ajax vrij voor Bergwijn – kostprijs, naar verluidt: 30 miljoen euro. Tottenham Hotspur en Ajax zijn dat mondeling overeengekomen, melden bronnen binnen de Amsterdamse club. Bergwijn zelf was al langer akkoord met Ajax. Hij zal een contract tekenen dat loopt tot de zomer van 2027.

De afgelopen drie jaar werd Bergwijn vaker in verband gebracht met een rentree bij Ajax, maar er stond altijd wel iets in de weg: een te hoge transfersom, een blessure of halsstarrigheid bij zijn werkgever Tottenham Hotspur.

In de jaren dat Bergwijn uitgroeide tot basisspeler bij PSV – en een aantal keer kampioen werd met de club – zag hij een overgang naar Ajax zelf niet zitten. Bergwijn was er duidelijk over: hij had bij Ajax in de jeugd een mooie tijd gehad, alle basistechnieken als voetballer geleerd, maar er was ruzie geweest en hij was weggestuurd. PSV was nu zijn club.

Begin 2020 trok Tottenham Hotspur 30 miljoen euro uit om de snelle vleugelspeler in te lijven, maar een gelukkig huwelijk is het niet geworden: weinig wedstrijden, weinig goals, weinig assists.

In Oranje

Het is bijzonder dat Bergwijn juist in zijn laatste periode bij de Spurs, waarin hij voornamelijk de reservebank warm hield, een vooraanstaande rol vertolkte in het Nederlands elftal. ‘Een cadeautje,’ noemde bondscoach Louis van Gaal dat onlangs, na de laatste Nations Leaguewedstrijd tegen Wales.

Met zijn optredens in Oranje spotte Bergwijn met alle voetbalwetten: wat nou wedstrijdritme? Bijna vanuit stilstand accelereerde hij schijnbaar moeiteloos naar topsnelheid. Hij was eind vorig jaar belangrijk in de WK-kwalificatiewedstrijden en deze zomer in de Nations League kwam zijn sterke klik met Memphis Depay naar voren. Het koppel Bergwijn/Depay is het beoogde spitsenduo voor het WK in Qatar in november en december.

Van Gaal drong er bij Bergwijn wel op aan om deze zomer naar een club te verkassen waar hij toekomt aan voetballen. Voor een eindtoernooi zoals het WK – en zeker deze editie, met veel wedstrijden in een korte tijd – moeten spelers wél genoeg wedstrijden in de benen hebben.

Ajax wilde Bergwijn in januari al uit zijn lijden verlossen, maar de vraagprijs was de Amsterdammers te gortig. Toenmalig trainer Erik ten Hag was vooral gecharmeerd van de speler vanwege diens veelzijdigheid. Bergwijn viel bij Tottenham het meest op als aanvallende middenvelder. In Oranje begon hij onder Van Gaal als rechtsbuiten, bij PSV speelde hij vaak vanaf links. Hij kan met zijn snelheid, sterke dribbel en neusje voor doelpunten op alle offensieve posities uit de voeten.

Weggestuurd bij Ajax

Bergwijn begon in de jeugd als spits. Eerst bij ASC Waterwijk in Almere en vanaf zijn elfde in de opleiding bij Ajax. Juist die positie in de punt van de aanval was de aanleiding voor een vroeg vertrek uit Amsterdam. Bergwijn belandde onder trainer Orlando Trustfull op een andere plek in het veld of op de bank. Vader Jurgen Bergwijn was daar niet blij mee.

Tijdens een jeugdtoernooi in Zweden leidde dat tot een breuk. Met Steven Bergwijn op de bank kwam het jeugdteam van Ajax met 2-0 achter tegen Belarus. Bergwijn senior wapperde op de tribune met een wit zakdoekje – een universeel ‘uitzwaaigebaar’ voor de trainer. Trustfull was woedend. Toenmalig hoofd opleidingen Jan Olde Riekerink koos de kant van de trainer en de 14-jarige Bergwijn moest bij Ajax vertrekken.

Binnen de kortste keren stond de kleine aanvaller op het trainingsveld van PSV. Bergwijn was een gewilde speler, hij gold als een van de grootste talenten van zijn lichting, net als zijn oud-ploeggenoot Abdelhak Nouri. Bij PSV legde hij de geleidelijke weg naar de top af, via Jong PSV naar het eerste elftal.

Team met bekenden

In 2018 won Bergwijn de landstitel met PSV. In de kampioenswedstrijd tegen Ajax maakte hij de 3-0. Hij speelde zich dat seizoen als linksbuiten, zijn beste en favoriete positie, in de kijker.

Nu keert hij dus terug bij Ajax. Hij treft er veel bekenden: Daley Blind, Davy Klaassen en Steven Berghuis kent hij van het Nederlands elftal, met Mo Ihattaren speelde hij bij PSV. Bergwijn zal zich richten op de spitspositie. Die is na het aanstaande vertrek van Sébastien Haller, Brian Brobbey en Danilo onbezet. Als het aan Huntelaar en Hamstra ligt, komt ook Brobbey (was gehuurd van RB Leipzig) definitief naar Ajax. Daarnaast aast de club op nóg een (jonge) centrumspits.

