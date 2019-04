Records bij doelpuntenfestival City - Spurs

Nooit eerder werd zo snel zo vaak gescoord. Het oude 'record' stond op naam van Borussia Dortmund - Legia Warschau, vijf goals na 24 minuten in november 2016. Dat duel eindigde in 8-4.



Met vier doelpunten in de eerste 11 minuten was al een record gebroken in Manchester. De stand was na 11 minuten 2-2. Dat record stond op naam van het Hongaarse Debrecen tegen het Italiaanse Fiorentina, vier doelpunten na 20 minuten in oktober 2009. Die ontmoeting eindigde in 3-4.



De winnaar van Manchester City - Tottenham speelt in de halve finale tegen Ajax.