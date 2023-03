Recordaantal toeschouwers zien Ajax en Feyenoord gelijkspelen

Beeld Ramon van Flymen

Het was de eerste keer dat de vrouwen van beide clubs elkaar in de Johan Cruijff Arena ontmoetten. De Ajax-vrouwen spelen hun thuiswedstrijden doorgaans op Sportpark De Toekomst. Sinds de oprichting in 2012 speelden de Ajax-vrouwen een keer eerder in de Arena, in 2014 tegen FC Twente.

Ajax was sterker en kreeg ook de grootste kansen. In een hachelijke eindfase lukte het de Amsterdamse club net niet om de winnende te maken. De iets meer dan de helft gevulde Arena -met meer vrouwen en kinderen dan bij mannenwedstrijden- ging hartstochtelijk achter de ploeg staan. De sfeer smaakte naar meer vrouwenwedstrijden in de Arena. Het duel viel enkele dagen voor Internationale Vrouwendag (8 maart).

Kort na rust kwam Ajax ongelukkig op achterstand. Een corner viel via een klust binnen. Feyenoorder Maxime Bennink kreeg het doelpunt achter haar naam. Enkele minuten daarna maakte Ashleigh Weerden gelijk. Ze lobte de bal vanaf knap achter Jacintha Weimar.

In de 27ste minuut miste vleugelaanvaller Chasity Grant al een enorme kans. Oog in oog met keeper Jacintha Weimar schoot ze naast. Niet voor niets vierde Feyenoord het gelijkspel als een overwinning. De Rotterdammers staan in de competitie zesde, Ajax tweede.

De Kuip

Ajax speelde vorig seizoen in De Kuip tegen Feyenoord. Op dat duel kwamen 15.000 toeschouwers af. Dat eredivisierecord werd gisteren ruimschoots gebroken. De vrouwenwedstrijd in Nederland waarvoor het meeste aantal kaarten werden verkocht (34.000) is de interland Nederland – Australië in 2019 in het Philips Stadion.

24 uur na de vrouwenwedstrijd Ajax - Feyenoord in de Johan Cruijff Arena spelen de mannen van Ajax er tegen NEC. De kwaliteit van het gras lijdt volgens het grasteam van de club niet onder het intensieve gebruik, zo meldt een woordvoerder.

“De schade bij een vrouwenwedstrijd is aanzienlijk minder groot dan bij een mannenwedstrijd. Er was dan ook geen belemmering om beide wedstrijden in hetzelfde weekend te spelen.” In het verleden leidden wedstrijden van de Amsterdam Admirals (American football, mannen) of concerten kort voor een wedstrijd tot een verslechtering van de grasmat.