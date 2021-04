Recordaankoop op rapport: hoe rendeert Haller tot dusver?

Sébastien Haller wint een luchtduel van Riechedly Bazoer tijdens de gewonnen bekerfinale tegen Vitesse (2-1). Beeld ANP

Het verloop van de bekerfinale is typerend voor Hallers eerste halfjaar bij Ajax. De lange spits oogt flegmatiek. Onzichtbaar, bij tijden zelfs. Maar speelt vervolgens op subtiele wijze een sleutelrol met een beslissende actie.

In de ietwat vreemde finale tegen Vitesse (2-1), waar Ajax maar niet de grote kansen krijgt om het veldoverwicht in doelpunten om te zetten, is het Hallers doorkoppen dat David Neres in de blessuretijd in staat stelt de winnende te maken.

This good morning post was brought to you by David Neres. 🥰#ajavit 🏆 — AFC Ajax (@AFCAjax) 19 april 2021

Het is, zelfs buiten het fiasco met de Europese inschrijving gerekend, een vreemd eerste halfjaar voor Haller geweest. Van de zeventien wedstrijden met de boomlange spits op het veld verloor Ajax er niet een. Toch klinkt er behoorlijk wat kritiek op de recordaankoop.

Wat zeggen de cijfers en beelden over Haller?

Rendement: stilletjes productief

Slow and steady wins the race. Dat lijkt het mantra van Haller in Amsterdam. Een hattrick maakte hij nog niet voor Ajax. Slechts twee keer scoorde hij twee goals in één wedstrijd: in het bekerduel met PSV en in de competitie tegen Sparta. Maar zonder memorabele piekmomenten is Haller stilletjes erg productief in zijn eerste halve seizoen bij Ajax.

In 17 officiële duels was hij bij 17 goals betrokken als schutter of aangever (10 goals, 7 assists). Zijn karategoal tegen RKC vorige week maakte hem de negende centrumspits die dit decennium tot 10 goals bij Ajax kwam, en dat na 16 duels in Amsterdamse dienst.

Dusan Tadic (17 duels als centrumspits), Lassina Traoré (21), Kasper Dolberg (21), een teruggekeerde Klaas Jan Huntelaar (22), Kolbeinn Sigthórsson (20), Dmitri Bulykin (26) en Danny Hoesen (34) hadden allen meer duels nodig voordat de doelpuntenteller op 10 stond. Alleen Arkadiusz Milik kwam sneller tot 10 Ajax-goals in dit spitsengezelschap (9 duels), maar de Pool werd hierbij flink geholpen door 8 bekerdoelpunten tegen JOS Watergraafsmeer en SV Urk.

Kansen laat Haller tot nu toe relatief weinig liggen bij Ajax. In de eredivisie eindigt 22 procent van zijn doelpogingen in een goal. Van de 22 spelers die dit seizoen minstens 8 doelpunten uit open spel maakten in de eredivisie, hebben alleen AZ-spits Myron Boadu (30 procent), Vitesse-aanvaller Armando Broja (29 procent) en ploeggenoot Davy Klaassen (25 procent) een hoger scoringspercentage bij hun schoten.

Maar het missen van kansen wordt Haller niet zozeer verweten. De kritiek luidt vooral dat de Ivoriaanse Fransman moeite heeft met meevoetballen. De harde cijfers spreken dit kritiekpunt tegen. Van alle centrumspitsen in de eredivisie is Haller bij de meeste passes betrokken (32 per wedstrijd), creëert hij de meeste schietkansen voor ploeggenoten (1,5) en laat hij na Vangelis Pavlidis (Willem II) en Donyell Malen (PSV) de meeste geslaagde passeeracties noteren (1,6 per wedstrijd). Alleen Tadic (10) en Steven Berghuis (6), de creatieve elite van de eredivisie, verzorgden meer assists dan Haller (5) in de eredivisie sinds zijn terugkeer naar Nederland.

Hallers langzame manier van bewegen lijkt het getrainde voetbaloog soms te foppen. Met zijn lengte en lichaamskracht is hij vooral bedreven in het spelen met de rug naar het vijandige doel.

Haller creëert een kans voor Klaassen in de bekerfinale. Beeld screenshot ESPN

Bovenstaand voorbeeld uit de bekerfinale is typerend. Als niet spectaculair maar balvast aanspeelpunt zet Haller een grote kans op voor Klaassen. De ‘saaie’ wijze waarop Haller deze kans creëert, maakt het moment in de wedstrijd niet al te memorabel. Terwijl de uitkomst is zoals zo vaak: Haller die met zijn fysieke kracht en betrouwbare positionering een kans biedt aan een diepgaande ploeggenoot.

Andere smaak

Hallers vermogen om met zijn rug naar het doel als aanspeelpunt te fungeren, is zijn voornaamste bijdrage aan het spel van Ajax geweest tot dusver. Niet langer zijn de Amsterdammers gebonden aan één speelstijl (kort combinatievoetbal). Ook kan er vanuit de lange bal gespeeld worden, wanneer dat nodig is, zoals in onderstaand voorbeeld uit de bekerfinale.

Hallers duelkracht, lengte en kopkwaliteiten stellen Ajax in staat ook op de lange bal te spelen. Beeld screenshot ESPN

Voor Antony, Tadic en Klaassen, drie spelers die bedreven zijn in het opzoeken van de vrije ruimte, is de kopkracht van Haller een welkom geschenk gebleken. In het uitduel bij AS Roma (1-1) was goed zichtbaar wat er gebeurt als voetballen vanuit de lange bal géén optie B kan zijn. De ruimtes slibben dicht, naarmate de tegenstander dieper op de eigen helft wegkruipt.

Met Haller heeft Ajax plots een kopper van de buitencategorie in de fysiek tengere selectie. In 13 competitieduels won hij 59 kopduels. Alleen Lennart Thy (67, Sparta) en Sebastian Polter (65, Fortuna Sittard), spitsen wier ploegen aanzienlijk vaker op de lange bal gokken, wonnen meer luchtduels. Maar zowel Thy (41 procent) als Polter (52 procent) kan qua winstpercentage in de lucht niet tippen aan de efficiëntie van Haller, die tot dusver liefst 66 procent van zijn luchtduels als Ajacied won.

Zwakke plek

Enfin, Haller heeft dus een hoog rendement én voegt een nieuwe smaak qua speelstijl toe aan Ajax. Vanwaar dan al die kritiek?

Haller lijkt een beetje de pech te hebben dat hij goed is in dingen die voetbalkijkers als ‘saai’ betitelen (luchtduels, ballen vasthouden), en juist moeite heeft met hét spelaspect waar iedereen op let: snelheid.

Want nee, snel zal Haller nooit genoemd worden. Ook in de bekerfinale tegen Vitesse zijn er een paar momenten uit te lichten waar zijn gebrek aan snelheid Ajax een kans kost. Neem onderstaand moment: een gevaarlijke omschakeling bloedt dood, waar met een sneller type in de spits (Brian Brobbey, Tadic) een grote kans was ontstaan.

Hallers gebrek aan pure snelheid kost Ajax een kans. Beeld screenshot ESPN

Toch lijkt trainer Erik ten Hag deze duidelijke achilleshiel voor lief te nemen. Voor het toevoegen van dynamiek en snelheid heeft hij genoeg andere spelers in de selectie. De recordaankoop hoeft, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, geen spektakel te brengen. Haller moet dienen als betrouwbaar rustpunt. En in dat opzicht is de dure aankoop van Ajax wel degelijk geslaagd.